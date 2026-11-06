    • 6 de noviembre de 2026 - 06:39

    Agenda cultural de San Juan: el pulso artístico del viernes con música, teatro y muestras

    Hay variadas propuestas para disfrutar de espectáculos protagonizados por artistas locales y visitantes.

    La agenda cultural de San Juan incluye la actuación de Tito Oliva Quinteto en Calingasta, de la mano de Mozarteum San Juan.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye la actuación de Tito Oliva Quinteto en Calingasta, de la mano de Mozarteum San Juan. 

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    En ese camino, hay otras opciones que van desde el jazz al tango, pasando por encuentros corales, jam session y concierto sinfónico en diversos escenarios locales.

    Los amantes de las artes escénicas pueden disfrutar de funciones teatrales y rutinas de stand up. Además, la agenda incluye interesantes alternativas visuales con la inauguración de muestras y exposiciones colectivas de artistas provinciales -como San Juan se viste de arte-, junto a recorridos patrimoniales ideales para vivir una jornada imperdible de entretenimiento y cultura.

    MÚSICA

    Tito Oliva Quinteto. Tarde de jazz, a las 18:30 h en el Centro Cultural de Barreal, Calingasta. Entrada libre y gratuita.

    Marzio Full Bnad y Hipp Boss. Jam y shows. A las 18:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste) Entrada gratis

    Vivi cantando. Encuentro coral con coros Santa Gema, Mudap, Santa Lucía Canta y Aonikenk. A las 19:30 h en Teatro Sarmiento.

    Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Obertura de la Flauta Mágica, de Mozart; Duet Concertion para clarinete y fagot, de Strauss; Nobilissima Visione, de Hindemith. A las 21:00 h en Parroquia de San Francisco (Sarmiento 344 norte) Gratis

    Cantando y sonando Tango. A las 21:30 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este, Trinidad)

    A viva voz. Trisonantes. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

    Manu Olivera y Omega. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

    Asspera. A las 22:00 h en El Bar del Titi (Av. España 487 sur, Villa Krause, Rawson)

    Asspera

    Asspera

    DejaVu. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

    Dolores Velvet. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

    Maldito Zaire. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

    El plan de la mariposa. A las 22:00 h en Sala del Sol. Entradas: $75.000 en tuentrada.com

    Dr. Alvarez. A las 22:00 h en Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson)

    Malos gatos tango. A las 22:00 h en El timbó (Ruta 20 km 7,5, frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

    La Llaga tango. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita

    Culto al ruido. A las 23:00 h en Salón Aura (Las Heras 671 sur)

    La divina. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

    Handal & Amentia. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

    Rafa of Black y Franco Giuliani. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

    Santi Cairo. A las 00:00 h en Bunker (9 de julio)

    TEATRO

    Es hora de hablar. Stand up con Sofía Calvo. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero)

    Pulso escenico. A las 21:00 h en el Teatro Kümmel de Rawson. Entrada $17.000 en Avantti

    Yo, tú, él, ella y la epopeya. A las 21:30 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada general$15.000 y 2x24.000 en entradaweb.com.ar

    Yo, tú, él, ella y la epopeya

    Yo, tú, él, ella y la epopeya

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    San Juan se viste de arte. Exposición colectiva con más de 50 artistas sanjuaninos. Inaugura hoy a las 19:30 h en Espacio Multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento) Entrada libre y gratuita

    Cordillera y mar. Exposición de Marcelo Ferreyra, por sus 40 años en las Artes Visuales. Inaugura hoy a las 20:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada libre y gratuita

    Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

    Paseo por la historia del Chalet. De 9:00 a 13:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

    Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

    El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Teatro del Bicentenario. Exposicion de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Mercado Artesanal Luisa Escudero

    Mercado Artesanal Luisa Escudero

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.

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