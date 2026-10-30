Agenda cultural de San Juan: propuesta de espectáculos y actividades artísticas para hoy

La agenda cultural de San Juan anuncia un viernes vibrante repleto de actividades culturales y espectáculos . La cartelera despliega una variada propuesta musical, obras teatrales, proyecciones cinematográficas de terror y diversas opciones de entretenimiento familiar, sumadas a múltiples exposiciones artísticas e históricas.

Agenda cultural de San Juan: ópera, recitales, teatro y más propuestas para este sábado

Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

La música abarcará desde conciertos corales y homenajes a grandes del rock hasta presentaciones de bandas locales y acústicas. Las artes escénicas sumarán improvisación y unipersonales, mientras el cine ofrecerá proyecciones temáticas gratuitas con puestos gastronómicos

Concierto Coral . Coro Preuniversitario de la UNSJ y Coro Juvenil de la escuela Gilda Cosma de Lede, dirigido por Mariana Ledda. A las 21:00 h en Basílica Nuestra Señora de los Desamparados. Entrada: un alimento no perecedero.

Pier. A las 21:00 h en Quattro (Avenida Rawson 1490 sur) Bandas invitadas 100 Monos y Setas. Entradas en Avantti.

La Vip de Nápoles. Homenaje a Creedence Clearwater Revival. A las 21:00 h en Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur, Rawson) Entradas

Piano Bar. A las 22:00 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Bettina Tello y Francisco Rivas. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Fokof. Rock nacional e internacional, a las 22:00 h en Rocky Bay (Rivadavia 12 oeste)

Cuidado Marvin! Factores del azar. A las 22:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $10.000 en boletería y tuentrada.com

Cuidado Marvin

Ahura. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Versus. Rock pop. A las 22:00 h en El Timbó (Ruta 20 km 7,5, frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

Ale Ontiveros. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Grupo Tiempos. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

Plan o Culto y Salvajada. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Revuelto Gramajo. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Mati Luna. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

Noche Renga y De Ricota. A las 23:00 h Complejo Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson)

Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

Los salieris. Homenaje a Charly García. A las 23:00 h en Vintage Lounge Club (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste - Local 2 y 3 Paseo Oeste) Entradas: al 2644136311

TEATRO

Viejos los trapos. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este, Trinidad) Entradas al 2645724043

Aprendiendo a querer-me. Con “El Pela” Romero. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)

"El Pela" Romero

Noche de terror. Impro teatral con Agustina Dicaro, Jonathan Cozza y Pedro Alos. A las 21:00 h en Ciclo de Artes Escénicas del Chalet Cantoni. Entrada libre y gratuita.

ENTRETENIMIENTO

Laberinto del terror. 30 y 31 de octubre, 1 de noviembre, de 19:00 a 23:00 h, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada arancelada.

CINE

Terror en la ENERC. Exhibición de film Planet Terror, de Robert Rodríguez. Pasarla de terror, stands de comida y bebida. Entrada gratis. A partir de las 20:00 h en la sede de ENERC Cuyo (ubicada en 25 de Mayo 1670 oeste)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Entramados. Exposición colectiva realizada por estudiantes de la cátedra Investigaciones en Artes Visuales II, de la Licenciatura en Artes Visuales. Inaugura hoy en la Sala de Exposiciones Mario Pérez (Complejo Deportivo y Cultural La Superiora, Rawson) Entrada libre y gratuita

Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. Inaugura hoy a las 20:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

Una taza... una historia para contar

Paseo por la historia del Chalet. De 9:00 a 13:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Buscar la forma - Teatro del Bicentenario

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.