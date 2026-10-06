Nueva exposición: la trastienda política de Sarmiento llega a su Casa Natal

La Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional inaugurará el 9 de octubre , la exposición “El Arte de la Campaña: Estrategias y diplomacia para instalar una figura sin partido propio”, que pone en valor un aspecto poco explorado: los entretelones, alianzas y estrategias que llevaron a Sarmiento a la Presidencia de la Nación en 1868 .

Tras la renovación de la exhibición permanente del museo, quedó configurado un espacio dedicado al recorrido institucional de Domingo Faustino Sarmiento, lo que motivó al equipo a indagar en la transición entre su rol como gobernador provincial y su consagración como jefe de Estado . La iniciativa echa luz sobre cómo un candidato independiente, desprovisto de una maquinaria partidaria tradicional y distante del escenario nacional, logró imponerse en la contienda electoral gracias al respaldo de voluntades que compartían su proyecto vanguardista de país. A través de una minuciosa selección de piezas históricas y recursos interactivos, la exposición —que permanecerá hasta el 9 de marzo de 2027— invita a reflexionar sobre las dinámicas de la comunicación política en el siglo XIX, desprovisto de tecnologías modernas y redes sociales. Y también permite comparar los métodos de persuasión, las disputas mediáticas y las campañas de desacreditación de aquella época con los procesos electorales contemporáneos .

"Lo que queremos contar es todo el entramado y la campaña previa a la elección. Recordar que no solamente fue el trabajo de un hombre visionario, vanguardista; sino que contó con voluntades que adherían a su ideario, y que por eso también logró todo lo que logró”, reflexionó Lucía González, directora de la Casa Natal – Museo Nacional, quién adelantó detalles esta atrapante muestra en charla con DIARIO DE CUYO.

Redes humanas, cartas inéditas y una jefa de campaña en el siglo XIX ¿Cómo logró Domingo Faustino Sarmiento llegar a la Presidencia de la Nación en 1868 sin contar con una estructura partidaria propia y encontrándose completamente ausente del país? Esa es la pregunta disparadora y el hilo conductor que articulan la propuesta museográfica de la institución sanjuanina. En aquel período decisivo para la consolidación institucional argentina, el prócer se desempeñaba en el exterior, una distancia geográfica abismal para los medios de transporte y comunicación de la época, lo que obligó a que la gestión proselitista quedara enteramente articulada por un grupo reducido de aliados en el país.

" Sarmiento estaba como ministro plenipotenciario en Estados Unidos, entonces la campaña la hicieron otros, no estuvo presente ", explicó González, quien profundizó sobre la trastienda de aquella red de colaboradores.

"Hubo un grupo de seis personas, y un poco más, hombres y mujeres que se ocuparon de comunicar la figura sarmientina en este estado en formación", dijo. Dentro de esa red de apoyos sobresale la figura fundamental de Aurelia Vélez Sarsfield, quien ejerció un rol protagónico. Pese a las marcadas limitaciones socioculturales de la época para la intervención femenina en los asuntos públicos, asumió la tarea de articular apoyos e intercambios epistolares entre las distintas provincias.

Aurelia Vélez Sarsfield, la "jefa de campaña" de Sarmiento

"Aurelia Vélez Sarsfield fue una gran jefa de campaña", remarcó González, al tiempo que valoró la audacia de su labor: "Una chica joven, 25 años, con carácter fuerte, y que se tomó el trabajo, insisto siempre, sin internet, sin redes sociales, de instalar a Sarmiento en Argentina".

Una exposición inédita: historia y modernidad

El recorrido expositivo combina un valioso patrimonio documental con elementos iconográficos y de mobiliario de época. Entre las piezas más destacadas del archivo que se exhibirán al público se encuentran dos cartas manuscritas originales redactadas por el propio Sarmiento: una de ellas dirigida al político cordobés Félix de la Peña, enfocada en el análisis riguroso de la coyuntura política, las tensiones partidarias y el quiebre de la alianza estratégica con Lucio V. Mansilla; y otra enviada a Dalmacio Vélez Sarsfield, donde se revelan las negociaciones diplomáticas, los acuerdos de alto nivel y los consensos interprovinciales previos a su llegada al poder ejecutivo.

A estos valiosos textos se suman otros testimonios epistolares donde "jefes militares y referentes territoriales, como el propio Mansilla, que le consultaban e invitaban formalmente a participar del armado político electoral", apuntó la directora.

Asimismo, la exhibición incluye mobiliario histórico, un retrato original a lápiz y recortes de prensa satírica de la época que contienen caricaturas políticas, en las que se ridiculizaba o criticaba a los distintos candidatos en contienda, evidenciando que las tácticas para desacreditar al rival político ya existían en el siglo XIX.

Para rescatar del olvido la imagen de aquellos operadores clave —entre los que figura el doctor Videla, quien tiempo después se convertiría en gobernador—, el equipo del museo apeló a la tecnología moderna. "Hay un patrimonio iconográfico que hemos intervenido un poquito con inteligencia artificial, porque no estaba en muy buenas condiciones, para que las copias estén más definidas y se puedan identificar los rasgos de los rostros", adelantó la directora, quien comentó que la muestra se valdrá también de cartelería explicativa, dispositivos de audio y códigos QR.

Además, quienes asistan podrán llevarse souvenirs didácticos que reproducen fragmentos del epistolario sarmientino previo a la asunción presidencial.

Experiencia “Cante su voto”

Además de la contemplación de documentos e iconografía histórica, la muestra busca sumergir al visitante en las dinámicas políticas de 1868, un período en el que el sistema electoral distaba radicalmente de las prácticas democráticas contemporáneas. “Por aquel entonces, el sufragio era indirecto, calificado, limitado a varones alfabetizados y de modalidad cantada, lo que abría un amplio margen para las presiones públicas, la coacción y los fraudes electorales”, explicó González. En esa línea, la exposición incorporará un mapa geopolítico de la época para que el público comprenda qué territorios participaban efectivamente de los colegios electorales y cuáles aún no existían como provincias organizadas.

Cante su voto, un atractivo de la exposición

Pero la gran novedad participativa del montaje será una instalación interactiva diseñada especialmente para el público escolar y general. "Vamos a implementar una experiencia inmersiva, que se llama ‘Cante su voto’, para poder experimentar cómo eran las elecciones en aquel momento", destacó la directora del museo. "Tenemos allí una lona vinílica, donde vamos a exponer las imágenes de ese triunvirato, que sería como el fiscal, el presidente de mesa, quién tenía que escribir quién era la persona que votaba. Después la persona decía por quién votaba y tenía que firmar. Bueno, hemos incorporado estos elementos, además de un atril y un escalón para subir y cantar el voto, para que experimenten esa vivencia", señaló.

La curaduría y el respaldo histórico-documental de la muestra estuvieron a cargo de Valeria Sacchi y demandaron más de un mes de intensa producción para condensar este hito político que ahora, de manera accesible, estará al alcance de todos los sanjuaninos y visitantes.

La cita en la Casa Natal de Sarmiento

El arte de la campaña