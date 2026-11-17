El temporal del lunes provocó roturas en los techos de casas precarias ubicadas sobre la Ruta 40. Protección Civil confirmó que las familias recibieron asistencia del Gobierno provincial.

El fuerte temporal que azotó a distintos sectores de San Juan durante la tarde del lunes dejó importantes consecuencias en el departamento Sarmiento. La caída de granizo provocó daños en viviendas y obligó a evacuar a tres familias cuyos hogares quedaron afectados por la intensidad del fenómeno.

La situación fue confirmada por Diego Morales, director de Protección Civil de San Juan, durante una entrevista en Canal 13. Según explicó el funcionario, las casas perjudicadas están ubicadas sobre la Ruta Nacional 40 y presentan condiciones de infraestructura precarias.

Morales detalló que el tamaño del granizo provocó roturas en los techos, lo que llevó a las autoridades a disponer la evacuación preventiva de los habitantes para resguardar su integridad. Ante este escenario, intervino el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que quedó a cargo de brindar asistencia y acompañamiento a las tres familias afectadas.

Por otra parte, el titular de Protección Civil se refirió a las previsiones meteorológicas que manejaban antes de la llegada de la tormenta. En un primer momento, Valle Fértil era el departamento donde se esperaba el impacto más fuerte del temporal. Sin embargo, el fenómeno terminó desplazándose hacia otra zona.

"Estábamos esperando que allí se produjera un episodio fuerte con el temporal, pero al parecer el viento se llevó la tormenta", explicó Morales.