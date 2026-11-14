    • 14 de noviembre de 2026 - 19:09

    Tragedia en Catamarca: salió a resguardar su auto del granizo y murió arrastrada por la correntada

    La víctima, Sara Norma Castillo, fue sorprendida por el agua acumulada durante el fuerte temporal de este sábado en la capital de Catamarca. Su hija también fue llevada por la corriente, pero logró ser rescatada con vida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un feroz temporal de lluvia y viento dejó una víctima fatal durante la madrugada de este sábado en San Fernando del Valle de Catamarca. Una mujer, identificada como Sara Norma Castillo, murió tras ser arrastrada por una violenta correntada cuando salió de su vivienda para intentar resguardar su automóvil ante la amenaza de caída de granizo.

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    El trágico episodio se registró en el momento de mayor intensidad de las precipitaciones sobre la capital provincial. Según las primeras reconstrucciones de la investigación, al salir a la vía pública, Castillo fue sorprendida y derribada por el enorme caudal hídrico que descendía por la calzada. La fuerza del agua la arrastró aproximadamente una cuadra hasta la intersección de avenida Güemes Oeste (avenida Dr. del Pino) y calle Vicente Ponessa, donde finalmente fue hallada por vecinos de la zona que dieron inmediato aviso a la Policía.

    Rescate fallido y el estado de su hija

    Efectivos policiales arribaron rápidamente al lugar, lograron retirar a la mujer del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, los intentos resultaron infructuosos y minutos después personal médico del SAME constató su fallecimiento en el sitio.

    En medio de la misma secuencia dramática, la hija de la víctima también fue alcanzada y arrastrada por la corriente en ese mismo sector. Afortunadamente, logró ser rescatada con vida y fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció bajo observación médica y, según los últimos reportes oficiales, se encuentra fuera de peligro.

    El resultado de la autopsia y la investigación judicial

    La causa quedó en manos del fiscal en turno, Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso la intervención de peritos de Criminalística, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y efectivos de la Unidad Judicial N.° 6.

    Tras el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú, la autopsia determinó que el deceso de Castillo se produjo por asfixia por sumersión y politraumatismos, un cuadro compatible con la violencia del arrastre sufrido sobre el asfalto anegado.

    Apagón masivo en medio de la tormenta

    Además de las calles inundadas y los anegamientos en distintos barrios capitalinos, el fenómeno climático estuvo acompañado por un corte generalizado del suministro eléctrico alrededor de la 1:30 de la madrugada, afectando amplios sectores de Catamarca y La Rioja.

    Desde la distribuidora energética EC SAPEM informaron a través de un comunicado oficial que la interrupción del servicio se originó por una falla externa vinculada al sistema de transporte de alta tensión operado por la empresa Transener.

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