    • 14 de noviembre de 2026 - 18:37

    Un local de iPhones, el tercero en un mes: robaron casi US$23.000 en celulares y efectivo en Capital

    Delincuentes forzaron la puerta de Ipoint Store y se llevaron unos 25 iPhones, entre usados y sellados, además de US$2.850. El hecho se suma a otros robos contra comercios vinculados a la venta de celulares en San Juan, entre ellos el golpe que terminó con cuatro detenidos y el caso de GoLite.

    Robo en un local de iPhones.

    Robo en un local de iPhones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo robo millonario contra un comercio de venta de celulares encendió las alarmas en San Juan. Esta vez, el blanco fue Ipoint Store, ubicado en calle Rivadavia oeste, en Capital, donde delincuentes se llevaron alrededor de 25 iPhones y dinero en efectivo. Se trata del tercer local vinculado a este rubro que sufre un hecho delictivo en aproximadamente un mes.

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    El golpe representa una pérdida estimada en casi 23.000 dólares: unos US$20.000 correspondientes al valor de los teléfonos sustraídos y otros US$2.850 en efectivo.

    De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales y por la propia firma, los ladrones ingresaron después de forzar una puerta de madera del comercio. Una vez adentro, se apoderaron de equipos de distintos modelos, tanto usados como sellados, y del dinero.

    El impacto para el emprendimiento fue importante por la cantidad de mercadería robada y el valor de los dispositivos. Tras descubrir lo ocurrido, el propietario difundió un video en redes sociales en el que, visiblemente angustiado, pidió colaboración para intentar recuperar los teléfonos.

    "Si les ofrecen iPhones baratos, comuníquense conmigo", expresó en su mensaje, con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre los equipos sustraídos. "Si les ofrecen iPhones baratos, comuníquense conmigo", expresó en su mensaje, con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre los equipos sustraídos.

    El episodio no es aislado. En menos de un mes, otros dos comercios dedicados a la comercialización de iPhones también fueron blanco de robos de importantes dimensiones.

    Robo y dos condenados

    El antecedente más reciente fue el de America ID, en Capital. Durante la madrugada del 10 de noviembre, delincuentes ingresaron al negocio de calle Las Heras 111 y sustrajeron 20 iPhones, una caja fuerte con 110 dólares, tarjetas bancarias y documentación. La fuga terminó cuando el Chevrolet Corsa en el que escapaban sufrió un desperfecto mecánico en Las Heras y Falucho. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas un adolescente de 16 años y tres mayores.

    El caso llegó a la Justicia y tuvo una resolución el 12 de noviembre: Andrés Jeremías Zárate Ortega fue condenado a seis años de prisión efectiva y Kevin Miguel Narváez recibió siete años y diez meses, aunque cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. Santiago Ramiro Pérez accedió a la suspensión de juicio a prueba. El acuerdo fue impulsado por el fiscal Fernando Bonomo.

    El robo a GoLite

    El otro antecedente fue el robo a GoLite iPhone, en Rivadavia, ocurrido el 30 de octubre. Los delincuentes ingresaron de madrugada al comercio ubicado en avenida Libertador y Paso de los Andes, aparentemente utilizando un balcón para acceder por una ventana. Se llevaron 20 teléfonos iPhone de distintos modelos y una PlayStation 5, con un perjuicio estimado inicialmente en unos 15.000 dólares.

    El caso también tuvo repercusión por el descargo de su propietario, Luciano Britos, quien manifestó sospechar que detrás del robo podía estar alguien de su círculo de confianza. Días después, difundió fotografías de presuntos involucrados que aparecían exhibiendo teléfonos y dinero en redes sociales. La Policía realizó un allanamiento, recuperó un iPhone y detuvo a un sospechoso que recuperó la libertad pocas horas después.

    Así, el robo a Ipoint Store vuelve a poner en primer plano una seguidilla de golpes contra comercios de tecnología en San Juan, con pérdidas millonarias y una preocupación creciente entre los emprendedores del rubro.

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