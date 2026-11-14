    • 14 de noviembre de 2026 - 17:04

    Cayeron dos prófugos en Chimbas: él "Pata Renga" y la "Chuqui" ambos eran buscados

    Un hombre y una mujer fueron aprehendidos este viernes por la noche, en Chimbas, tras intentar escapar de la Policía en moto y luego a pie.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo preventivo y de investigación realizado durante la noche de este viernes en el departamento Chimbas culminó con la detención de dos personas que contaban con pedidos de captura vigentes ante la Justicia sanjuanina.

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    El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20 horas, en las inmediaciones de calles Tucumán y Centenario. En ese sector, efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 se encontraban realizando tareas investigativas vinculadas al robo de vehículos cuando advirtieron el paso sospechoso de una motocicleta de 110 cc en la que circulaban un hombre y una mujer, ambos conocidos en el ambiente delictivo.

    Fuga, persecución y captura en el barrio Conjunto II

    Cuando los uniformados dieron la voz de alto para proceder a su identificación, los ocupantes del rodado ignoraron la orden policial y aceleraron para darse a la fuga.

    Se inició entonces una persecución que se extendió hasta el interior del barrio Conjunto II. Al verse acorralados por los móviles policiales, los sospechosos abandonaron la motocicleta en la vía pública e intentaron continuar el escape a pie, aunque fueron rápidamente alcanzados y reducidos a los pocos metros por el personal de la D-5.

    Los antecedentes de los detenidos

    Tras confirmar sus identidades y cruzar los datos en el sistema judicial, los investigadores constataron que ambos eran requeridos por la Justicia:

    • El hombre: Había sido declarado evadido del Servicio Penitenciario Provincial, por lo que pesaba sobre él una orden de recaptura inmediata.

    • La mujer: Registraba un pedido de detención vigente en el marco de una causa judicial por lesiones.

    Tanto la motocicleta de 110 cc como ambos aprehendidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para avanzar con las actuaciones legales correspondientes.

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