Cayeron dos prófugos en Chimbas: él "Pata Renga" y la "Chuqui" ambos eran buscados

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos este viernes por la noche, en Chimbas, tras intentar escapar de la Policía en moto y luego a pie.

Un operativo preventivo y de investigación realizado durante la noche de este viernes en el departamento Chimbas culminó con la detención de dos personas que contaban con pedidos de captura vigentes ante la Justicia sanjuanina.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20 horas, en las inmediaciones de calles Tucumán y Centenario. En ese sector, efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 se encontraban realizando tareas investigativas vinculadas al robo de vehículos cuando advirtieron el paso sospechoso de una motocicleta de 110 cc en la que circulaban un hombre y una mujer, ambos conocidos en el ambiente delictivo.

Fuga, persecución y captura en el barrio Conjunto II Cuando los uniformados dieron la voz de alto para proceder a su identificación, los ocupantes del rodado ignoraron la orden policial y aceleraron para darse a la fuga.

Se inició entonces una persecución que se extendió hasta el interior del barrio Conjunto II. Al verse acorralados por los móviles policiales, los sospechosos abandonaron la motocicleta en la vía pública e intentaron continuar el escape a pie, aunque fueron rápidamente alcanzados y reducidos a los pocos metros por el personal de la D-5.

Los antecedentes de los detenidos Tras confirmar sus identidades y cruzar los datos en el sistema judicial, los investigadores constataron que ambos eran requeridos por la Justicia: