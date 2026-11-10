    • 10 de noviembre de 2026 - 12:50

    Menor atacó a un policía con dos cuchillos en Chimbas y le provocó un corte en el rostro

    El adolescente tiene 17 años y fue interceptado durante un operativo preventivo en Villa El Salvador. Cuando los efectivos le pidieron que mostrara sus pertenencias, sacó dos armas blancas y se abalanzó contra uno de ellos. Terminó alojado en el Centro de Admisión y Derivación.

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    Los cuchillos usados por el menor. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 17 años, conocido con el apodo de "El Falcón", protagonizó un violento episodio durante la madrugada de este martes en Chimbas. En medio de un procedimiento policial, atacó a uno de los efectivos con dos cuchillos y le provocó una herida en el rostro que requirió siete puntos de sutura.

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    Menor atacó a un policía durante un procedimiento

    El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, cuando personal motorizado de la Unidad Operativa Chimbas Sur realizaba recorridas preventivas por calle Benavídez, a la altura de Villa El Salvador.

    Según fuentes policiales, los uniformados observaron al adolescente corriendo por la zona y decidieron interceptarlo para identificarlo. El joven se mostró nervioso y manifestó que era menor de edad.

    Los efectivos dijeron reconocerlo por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos en sectores de los barrios Pateta y Lebensohn.

    Durante la entrevista, los policías le solicitaron que exhibiera voluntariamente sus pertenencias. Sin embargo, cuando advirtieron un bulto en su cintura y le pidieron que mostrara qué llevaba, la situación cambió por completo.

    El adolescente sacó dos cuchillos y se abalanzó contra uno de los uniformados. En medio del ataque, logró lesionarlo en el rostro. La herida fue de consideración y el efectivo debió recibir siete puntos de sutura.

    Ante la agresión, los policías solicitaron refuerzos y finalmente consiguieron reducir al joven.

    Por disposición del juez de turno de Menores, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de la Justicia.

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