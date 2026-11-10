Menor atacó a un policía con dos cuchillos en Chimbas y le provocó un corte en el rostro

Un adolescente de 17 años , conocido con el apodo de "El Falcón" , protagonizó un violento episodio durante la madrugada de este martes en Chimbas. En medio de un procedimiento policial, atacó a uno de los efectivos con dos cuchillos y le provocó una herida en el rostro que requirió siete puntos de sutura.

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El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, cuando personal motorizado de la Unidad Operativa Chimbas Sur realizaba recorridas preventivas por calle Benavídez, a la altura de Villa El Salvador.

Según fuentes policiales, los uniformados observaron al adolescente corriendo por la zona y decidieron interceptarlo para identificarlo. El joven se mostró nervioso y manifestó que era menor de edad.

Los efectivos dijeron reconocerlo por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos en sectores de los barrios Pateta y Lebensohn.

Durante la entrevista, los policías le solicitaron que exhibiera voluntariamente sus pertenencias. Sin embargo, cuando advirtieron un bulto en su cintura y le pidieron que mostrara qué llevaba, la situación cambió por completo.

El adolescente sacó dos cuchillos y se abalanzó contra uno de los uniformados. En medio del ataque, logró lesionarlo en el rostro. La herida fue de consideración y el efectivo debió recibir siete puntos de sutura.

Ante la agresión, los policías solicitaron refuerzos y finalmente consiguieron reducir al joven.

Por disposición del juez de turno de Menores, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de la Justicia.