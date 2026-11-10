Pisteaba en moto por avenida Benavídez, enfrentó a la Policía y le encontraron marihuana y cocaína

El motociclista, de 19 años y oriundo del barrio Costa Canal, fue interceptado por efectivos de la Motorizada N.º 1 en Chimbas. Llevaba estupefacientes fraccionados en envoltorios y terminó detenido tras resistirse al procedimiento.

Figueroa fue detenido por la Policía tras pistear con su moto por avenida Benavídez.

Un motociclista de 19 años terminó detenido en Chimbas después de circular a alta velocidad por avenida Benavídez, protagonizar un enfrentamiento con la Policía y ser descubierto con envoltorios de marihuana y cocaína entre sus pertenencias.

"Pisteaba como un campeón" por avenida Benavídez El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Motorizada N.º 1 realizaban recorridas preventivas por la zona limítrofe entre Capital y Chimbas. Allí advirtieron que el conductor de una moto realizaba maniobras peligrosas y decidieron interceptarlo.

La persecución terminó en las inmediaciones de calle San Martín, donde los uniformados lograron reducir al joven. Durante el palpado preventivo encontraron varias sustancias distribuidas en pequeños envoltorios.

El detenido fue identificado como Tiago Nehuén Figueroa, de 19 años, con domicilio en el barrio Costa Canal. Según la información publicada, llevaba marihuana y cocaína, por lo que tomó intervención la Justicia Federal. La representante judicial Carolina Menéndez dispuso iniciar las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Pero el procedimiento no terminó con el hallazgo de las drogas. Cuando los policías le comunicaron que también iban a secuestrar la motocicleta porque no tenía la documentación obligatoria, el joven reaccionó de manera violenta.