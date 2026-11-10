    • 10 de noviembre de 2026 - 12:34

    Pisteaba en moto por avenida Benavídez, enfrentó a la Policía y le encontraron marihuana y cocaína

    El motociclista, de 19 años y oriundo del barrio Costa Canal, fue interceptado por efectivos de la Motorizada N.º 1 en Chimbas. Llevaba estupefacientes fraccionados en envoltorios y terminó detenido tras resistirse al procedimiento.

    Figueroa fue detenido por la Policía tras pistear con su moto por avenida Benavídez.&nbsp;

    Figueroa fue detenido por la Policía tras pistear con su moto por avenida Benavídez. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista de 19 años terminó detenido en Chimbas después de circular a alta velocidad por avenida Benavídez, protagonizar un enfrentamiento con la Policía y ser descubierto con envoltorios de marihuana y cocaína entre sus pertenencias.

    Leé además

    Quiroga Pérez, detenido por el robo en Chimbas. 

    Intentó abrir dos vehículos para robar en Chimbas y lo atraparon con un cuchillo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hallazgo en Rawson. IMAGEN ILUSTRATIVA. 

    Allanaron una casa en Rawson y encontraron algo desconcertante

    Por Redacción Diario de Cuyo

    "Pisteaba como un campeón" por avenida Benavídez

    El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Motorizada N.º 1 realizaban recorridas preventivas por la zona limítrofe entre Capital y Chimbas. Allí advirtieron que el conductor de una moto realizaba maniobras peligrosas y decidieron interceptarlo.

    La persecución terminó en las inmediaciones de calle San Martín, donde los uniformados lograron reducir al joven. Durante el palpado preventivo encontraron varias sustancias distribuidas en pequeños envoltorios.

    El detenido fue identificado como Tiago Nehuén Figueroa, de 19 años, con domicilio en el barrio Costa Canal. Según la información publicada, llevaba marihuana y cocaína, por lo que tomó intervención la Justicia Federal. La representante judicial Carolina Menéndez dispuso iniciar las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.

    Pero el procedimiento no terminó con el hallazgo de las drogas. Cuando los policías le comunicaron que también iban a secuestrar la motocicleta porque no tenía la documentación obligatoria, el joven reaccionó de manera violenta.

    Primero comenzó a insultar a los efectivos y luego pasó a las agresiones físicas. Los uniformados debieron utilizar la fuerza para reducirlo y trasladarlo a una dependencia policial.

    Así, el motociclista quedó involucrado en dos frentes judiciales: uno por la tenencia de estupefacientes, con intervención de la Justicia Federal, y otro por la resistencia a la autoridad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Moto robada a una empleada de una carnicería en Chimbas. 

    Le robó la moto a una empleada de una carnicería en Chimbas y lo atraparon mientras la llevaba caminando

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un nene de 7 anos murio tras golpearse la cabeza al caer de un juego en una plaza de catamarca

    Un nene de 7 años murió tras golpearse la cabeza al caer de un juego en una plaza de Catamarca

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Mike Tyson santiagueña: atacó a su pareja a mordiscones y le destrozó la casa

    La "Mike Tyson" santiagueña: atacó a su pareja a mordiscones y le destrozó la casa

    detuvieron a milhouse: se filmaba manejando camionetas robadas y se delato por sus propios videos de tiktok

    Detuvieron a "Milhouse": se filmaba manejando camionetas robadas y se delató por sus propios videos de TikTok

    Por Redacción Diario de Cuyo