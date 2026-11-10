    • 10 de noviembre de 2026 - 11:27

    Chimbas: le robó la moto a una empleada de una carnicería y lo atraparon mientras la llevaba caminando

    El sospechoso, de 33 años, fue interceptado por efectivos del Comando Norte en avenida Benavídez. La víctima descubrió que le habían sustraído la Zanella 110 mientras trabajaba en el comercio de su padre.

    Moto robada a una empleada de una carnicería en Chimbas.&nbsp;

    Moto robada a una empleada de una carnicería en Chimbas. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 33 años terminó detenido en Chimbas después de robarle la moto a una empleada de una carnicería y ser sorprendido por la Policía mientras trasladaba el rodado caminando por la calle.

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    El episodio ocurrió en las inmediaciones de avenida Benavídez. Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Norte recorrían la zona cuando advirtieron a un hombre que estaba ofuscado e insultaba a los uniformados.

    Al acercarse, encontraron al sospechoso llevando una Zanella ZB 110 gris. Cuando le solicitaron la documentación del vehículo, respondió de manera agresiva que la moto pertenecía a su hermana y que no tenía las llaves.

    Sin embargo, su explicación duró poco. En ese momento apareció una mujer de 31 años que reconoció el rodado y aseguró que se lo habían robado minutos antes, mientras trabajaba en la carnicería de su padre.

    El comerciante también se presentó y confirmó lo ocurrido. Además, aportó las llaves de la moto, que estaban guardadas junto con la documentación en la gaveta del vehículo.

    Detenido por robo, a disposición de Flagrancia

    Con esos elementos, los policías procedieron a detener al hombre, domiciliado en el barrio Talacasto, de Chimbas.

    El sospechoso quedó a disposición de la UFI Flagrancia, donde será investigado por el delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

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