María Fernanda Fontela de Chimbas: la creatividad artesanal de transformar la basura en un producto ecológico

En el marco de una nueva edición de la Emprendedora del Sol se eligieron 19 propuestas, una por cada departamento, y en esta oportunidad conoceremos la historia de Ferrexpur Ecoleños de María Fernanda Fontela, la representante de Chimbas.

Con una gran conciencia ambiental, había una imagen que se repetía ante los ojos de María Fernanda y que de cierta manera le despertaba la necesidad de hacer algo al respecto. Siendo una fanática del campamento, cada vez que iba a un camping o un lugar similar observaba la gran cantidad de desperdicios que había por todos lados. Esa postal se reiteraba con mayor frecuencia y de a poco fue desarrollando una idea para darle un uso optimo a los desperdicios, convirtiéndolos en reciclaje.

“Se me ocurrió hacer algo para aportar al cuidado de la naturaleza. Así nacieron los ecoleños que sirven para iniciar fuego de manera segura y de forma sustentable” , comenta María Fernanda en diálogo con DIARIO DE CUYO. La idea tomó forma tras una charla con una amiga hace un año y no demoró en investigar de qué manera aprovechar ciertos residuos para la elaboración de los leños.

Todo el proceso de fabricación es manual y artesanal. Para la elaboración de los leños utiliza papel, cartón, hojas, aserrín y hasta yerba mate. Con todos los materiales elabora una pasta que luego deshidrata y compacta en distintos tamaños, destinando entre una a tres semanas para su secado absoluto.

Así, los leños pueden ser utilizados en cocinas ecológicas, salamandras, para prender leña de forma natural, de manera rápida, segura y responsable. “Las primeras pruebas piloto las hice en el camping, en compañía de mi familia y amigos. Mi marido siempre se quejaba que juntaba mucha basura, pero ahora se da cuenta que es para algo que vale la pena y me acompaña en cada proceso”, asegura la chimbera.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

Ser elegida en Chimbas para María Fernanda fue toda una sorpresa. No porque no confiara en su proyecto y la importancia del mismo, sino por la cantidad de propuestas que se presentaron. Para tener una idea, solo en el departamento se presentaron 46 postulaciones en total. “Cuando me enteré de la cantidad me quedé helada, más luego cuando informaron que era uno de los departamentos con más propuestas”, asegura hoy entre risas, con cierto alivio al saber que el destino conspiró a su favor.

Sobre aquel momento en el que le confirmaron que sería la representante departamental, María Fernanda tiene el recuerdo muy fresco, debido al contexto que estaba atravesando. Al respecto, comenta: “Fue la sorpresa de mi vida que me eligieran. Estaba saliendo de un principio de neumonía, estuvimos muy enfermos con mi marido y estaba delicada. Me llamaron ese día las chicas de la municipalidad, me levanté prácticamente corriendo y cuando llegué vi todo un salón arreglado lindo. Hasta que no dijeron mi nombre no lo podía creer, me quedé tan sorprendida y alegre, fue una alegría enorme, la sorpresa de mi vida”.

Ahora, con el primer sobresalto digerido, la chimbera se prepara para lo que serán jornadas de capacitación, mentoría y acompañamiento para no solo compartir las potencialidades de cada proyecto, sino también para que los mismos crezcan en cada departamento. Sobre los momentos que se vienen asegura estar tranquila, confiando las decisiones en Dios.

Si bien su interés está puesto en que el proyecto genere interés y poder ampliar la producción convirtiendo sus ecoleños en un elemento indispensables para quienes deseen encender un fuego seguro, a la par va avanzando en sus proyectos personales. Con 38 años esta a nada de presentar su tesis en la Licenciatura de Archivística y de celebrar su primer aniversario de matrimonio, que se cumplen este 20 de noviembre.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para conocer gente y darle potencia a mi proyecto, además de hacer red con las otras emprendedoras y continuar el vinculo una vez que culmine la Fiesta Nacional del Sol”, concluyó María Fernanda Fontela.