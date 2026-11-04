San Juan: registran más de 90 intervenciones de Bomberos y la Policía Ecológica en una semana

La Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan presentó el balance de operativos realizados en todo el territorio provincial durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre . En total, las distintas unidades concretaron 94 intervenciones de emergencia y asistencia a la comunidad.

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De acuerdo con el informe difundido por Relaciones Policiales, el Cuartel Central y los destacamentos departamentales llevaron a cabo 64 salidas operativas .

Uno de los hechos más relevantes de la última jornada se registró en las inmediaciones del dique de Ullum, donde se desató un incendio de vegetación que generó alarmantes columnas de humo, visibles desde distintos puntos y reflejadas en redes sociales.

El foco afectó una amplia franja de matorrales y maleza seca situada a unos 1.000 metros del cartel de ingreso al departamento, en el sector que pertenecía al antiguo complejo Playa Hermosa.

Para combatir las llamas montaron un operativo conjunto entre los Bomberos Voluntarios de Ullum y efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan. Las tareas de sofocación se complicaron por la densidad de la vegetación y la topografía del terreno, aunque las autoridades confirmaron que las viviendas de la zona no corrieron peligro.

Las ráfagas de viento Zonda que azotaron a San Juan durante el martes avivaron el fuego sobre el material vegetal seco. Hacia las 22:30 se detectó un reencendida del foco que requirió reintervención, aunque fue controlado rápidamente sin generar mayores complicaciones.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que no se descarta la hipótesis de un inicio intencional, dado el constante tránsito de personas por ese sector del perilago.

Paralelo, los efectivos de la Policía Ecológica concretaron 30 actuaciones destinadas a la preservación del entorno y atención de requerimientos ambientales en la provincia.

Las cifras oficiales reflejan el intenso trabajo de prevención y asistencia que despliega el personal de bomberos en los 19 departamentos sanjuaninos