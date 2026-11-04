Cine sanjuanino en la gran pantalla: "El agua nunca dolió", de Pez Dorado, estrena en Cinemacenter

Luego de su debut mundial en Mar del Plata, “El agua nunca dolió” - primer largometraje de ficción de la productora sanjuanina Pez Dorado- estrenará el 12 de noviembre en Cinemacenter . Dirigido por Ana Clara Bustelo , serán los primeros pasos de un camino que llevará a esta historia, filmada en San Juan y con elenco sanjuanino, por distintos escenarios.

El recorrido comenzará el 8 de noviembre en el Teatro Enrique Carreras de la ciudad balnearia, en el marco de la tercera edición del festival alternativo de cine argentino Fuera de Campo , que contará con una importante comitiva local. Tras esa primera función, el equipo viajará a San Juan para la deseada y esperada avant première provincial. La venta anticipada de entradas estará disponible desde el 5 de noviembre en la web de la sala .

Luego, la película iniciará su recorrido nacional en el Cine Gaumont de Buenos Aires el 10 de diciembre, para sumar funciones en Córdoba, salas INCAA de todo el país y su posterior desembarco en Uruguay, previsto para abril.

" Para nosotros era muy importante que ‘El agua…’ se vea en el cine y que se vea en San Juan , es sentir la alegría de que el cine que hacemos los sanjuaninos también se puede ver en pantalla grande y se puede ver en una cadena como el Cinemacenter . De repente nos hace pensar en otros escenarios posibles para el cine sanjuanino, no solo a nivel nacional, sino también internacional", valoró en diálogo con DIARIO DE CUYO Bustelo, quien, junto a coequiper de Pez Dorado Compañía Creativa, la productora Tatiana Oruste, eligieron que este recorrido comenzara “en casa”.

Para la directora y todo el equipo de Pez Dorado, empezar en San Juan tiene un valor especial. Filmada íntegramente en la provincia con equipo técnico y actores de San Juan, la producción buscó desde el primer momento que la pantalla sanjuanina funcionara como el verdadero motor para empujar la película hacia afuera.

"Yo estoy que no tengo palabras... estoy desbordada emocionalmente, muy feliz. Para mí el estreno soñado es el de San Juan, es el estreno que más deseaba y que más quiero vivir. Creo que es muy fuerte ver a San Juan en el cine, o sea, escuchar cómo hablamos, las cosas que nos atraviesan, ver, no sé, de repente, la heladería Habana, la zapatería Sáenz o el paraje de la Difunta Correa, lugares muy icónicos; y con actores y actrices de ahí… la verdad que eso es algo que emociona muchísimo”, expresó la realizadora desde España, otra de sus plataformas de trabajo.

De alianzas y recorridos

La historia de El agua nunca dolió -coproducción entre Argentina, Uruguay y España- empezó a escribirse en 2018, cuando el proyecto ganó el concurso Raymundo Gleyzer del INCAA. A partir de ese primer impulso vino un camino largo de clínicas, mercados y búsqueda de financiamiento, que incluyó instancias en distintos países, como Colombia, España, Chile y más. A lo largo de esas etapas se armó el mapa de trabajo: el uruguayo Federico Moreira (La Mayor Cine) y la productora Intropía Media -coproductores- aportaron el montaje y sonido; y la pata española desde Barcelona, respectivamente. El músico chileno Mowat compuso la banda sonora y la firma cordobesa Marte Cine asumió los efectos visuales. Y en el medio, el guion pasó por revisiones constantes y tijeretazos inevitables en la sala de edición.

"Son muchos años. Uno por ahí piensa que filma la película, y una vez que filma ya está. Y la verdad que el proceso para poder finalizarla y estrenarla lleva un montón de instancias que no pueden saltearse”, explicó Bustelo. “Y por ahí, desde el lugar donde venimos y el camino que venimos haciendo, suele ser un poco más lento y llevar más tiempo, porque cada red que se hace y cada contacto que hay que tener es como una lucha y una autogestión que te devora tiempo", agregó.

Ese aprendizaje también implicó también tomar decisiones difíciles y dolorosas en la isla de montaje en función de la narrativa global, incluso al punto de tener que dejar afuera escenas muy significativas para la directora. "Te cuento una anécdota: en el rodaje salen familiares de Tati, que es la productora, y míos. Mi mamá salía en una escena, al principio, con la niña llegando al hospital accidentada. A esa escena la tuve que sacar de la película y para mí fue durísimo decírselo, porque estaba muy entusiasmada; y así me ha pasado con un montón de actores y actrices de la peli que son buenísimos, con los que tuve que comunicarme y avisarles. Pero son cosas que pasan, digamos, porque siempre hay que ir en pos de la peli", dio una idea de lo atravesado.

Salto para el audiovisual sanjuanino

Llegar a la cartelera comercial de la mano de la distribuidora Cinetren es un logro, pero también plantea un desafío concreto: la meta de Pez Dorado es alcanzar los 10.000 espectadores. "Necesitamos que nos apoyen para que siga en cartelera y pueda tener su recorrido más extenso a nivel nacional e internacional", marcó Bustelo. "Y la verdad es que confiamos mucho en San Juan. Sabemos que es una película de nicho, que no es una peli de Hollywood y que es muy difícil competir con eso, pero creemos en el público sanjuanino", dijo Ana Clara. Además, el equipo trabaja en funciones especiales junto a escuelas y ministerios, buscando abrir el debate sobre las infancias y la discapacidad (para funciones especiales en escuelas, instituciones y grupos, comunicarse al 2644573417 o a [email protected]).

“Esto para nosotros es un salto gigante, porque estrenar en salas comerciales es muy complejo. Es un gran paso porque nos da puntajes como productora, nos permite pensar en otro futuro, también de cara a otros proyectos que tenemos ya produciéndose", valoró Bustelo, entusiasmada con el estreno local, deseosa de que los sanjuaninos concurran al cine (donde ella estará presente y abrirá una instancia de diálogo con los asistentes) y con el ferviente anhelo de que abracen su ópera prima de ficción, que levanta la vara del cine de San Juan.

Una película con tintes autobiográficos

Con casting y dirección de actores de Pilar Mestre, y actuaciones de Máxima Moral Fernández, Celina Carrascosa, Martín Aguado, Gema Zevallos y José Annecchini, la historia está inspirada en la infancia de la directora.

"Vi una foto de cuando estaba en silla de ruedas y entendí que había muchas cosas que con mi familia nunca habíamos hablado", explica Ana Clara, que ahora mismo espera una prótesis de cadera, lo que le hace revivir y resignificar lo que cuenta el largometraje.

El agua nunca dolió cuenta la historia de Juana, de 9 años

“Juana tiene 9 años cuando un accidente a caballo la deja internada en un hospital vaciado y sin recursos, en plena crisis de 2001. Al despertar, descubre una gran cicatriz en su cuerpo. Desde ese momento lucha por volver a caminar y recuperar su autonomía. Pero mientras su cuerpo parece mejorar, algo en su interior se apaga. En una familia donde nadie se anima a decir lo que siente, el agua se vuelve el único lugar donde Juana puede encontrar respuestas.”, dice la sinopsis del filme.

Ana Clara Bustelo (Pez Dorado Compañía Creativa), autora y directora de "El agua nunca dolió"

Tráiler de El agua nunca dolió

Ficha técnica

Título: El agua nunca dolió

El agua nunca dolió País y año: Argentina – Uruguay – España · 2026

Argentina – Uruguay – España · 2026 Duración y formato: 70 min · Color · DCP

70 min · Color · DCP Dirección: Ana Clara Bustelo

Ana Clara Bustelo Guion: Ana Clara Bustelo y Valentina Wiens

Ana Clara Bustelo y Valentina Wiens Producción: Tatiana Oruste, Serrana Andersson-Torres y Federico Moreira

Tatiana Oruste, Serrana Andersson-Torres y Federico Moreira Compañía productora: Pez Dorado Compañía Creativa (San Juan, Argentina)

Coproducción: La Mayor Cine (Uruguay), Intropía Media (España)

La Mayor Cine (Uruguay), Intropía Media (España) Elenco: Máxima Moral Fernández, Celina Carrascosa, Martín Aguado, Gema Zevallos y José Annechini

Máxima Moral Fernández, Celina Carrascosa, Martín Aguado, Gema Zevallos y José Annechini Dirección de fotografía: Santiago Sgarlatta (ADF)

Santiago Sgarlatta (ADF) Sonido: Federico Moreira

Federico Moreira Dirección de arte: Marianela Fasce

Marianela Fasce Dirección de casting y actores: Pilar Mestre

Pilar Mestre Vestuario: Sol Muñoz

Sol Muñoz Montaje: Magdalena Schinca

Magdalena Schinca Asistencia de dirección: Damián Nagel

Damián Nagel Distribución: Cinetren