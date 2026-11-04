Brothers: el Teatro del Bicentenario presenta un estreno mundial inspirado en Vincent y Theo van Gogh

En el marco de su 10° aniversario, el 7 de noviembre , el Teatro del Bicentenario será escenario del estreno mundial de "Brothers" , una obra que entrelaza música en vivo, narración y proyecciones para adentrarse en la historia de los hermanos Vincent y Theo van Gogh .

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El proyecto -con apoyo de la Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario a través de la Ley de Mecenazgo, y patrocinio de Señor González- cobra vida a través de la música del compositor y violonchelista Jorge Bosso , artífice de la propuesta, quien comparte el rol solista con el cellista Eduardo Vassallo . Con dirección musical de Ivana Zecca , la Camerata San Juan y la Orquesta Escuela , completan el equipo.

La obra propone una mirada profunda sobre los lazos humanos, el arte y aquello que perdura en el tiempo. En escena, el diálogo entre ambos violonchelos “es una metáfora” de la relación fraterna, que por momentos se hace una con la orquesta y se entrelaza con una voz narrante, que rescata fragmentos de las cartas, y con visuales que completan la experiencia.

“Yo creo que el público y nosotros, todos juntos, vamos a participar del amor fraterno entre Vincent y Theo. Va a ser eso, un espacio donde vamos a celebrar la amistad entre ambos ", sintetizó en diálogo con DIARIO DE CUYO, Bosso, quien comentó cómo llevó ese vínculo y este universo a la música.

“Yo no intenté hacer una galería musical de los cuadros. No es que intenté representar el arte plástico a través de los sonidos. Lo que creo que he hecho es haber asimilado, elaborado y repropuesto ese vínculo , en una mayor empatía con nuestro tiempo”, dijo. “La parte visual también es muy rica. No es que vamos a proponer los cuadros de Los girasoles o La noche estrellada; es un trabajo a partir de las cartas . Y a veces es una abstracción de una carta, de su caligrafía, del tejido de las cartas mismas, porque también he tenido acceso a todos los facsímiles de las cartas de Van Gogh, facilitadas por el Museo Van Gogh de Ámsterdam ", profundizó.

Los Van Gogh, según Bosso

El origen de este trabajo se remonta a los recuerdos de infancia del propio Bosso. "Mi madre siempre nos hablaba del amor fraterno y de la amistad profunda entre los hermanos Van Gogh. Y siempre me atrajo desde pequeño lo vivido por ambos, ese vínculo", contó.

En la reconstrucción de esa historia, el músico detalla que Theo fue mucho más que un sostén económico en los años difíciles de Vincent: "Realmente todo lo que vivió Vincent lo vivió también Theo. No es que fue un testigo involuntario, fue un participante muy activo. Incluso eso lo dice la voz narrante, de una de las cartas: 'Yo quiero que sepas que en cada uno de mis lienzos estás vos también, Theo'".

En ese contexto, Bosso destacó también el papel fundamental de Jo van Gogh-Bonger, cuñada de Vincent: "Fue la esposa de Theo quien, en 1914 publicó las cartas que nosotros hoy conocemos. Todo este patrimonio emocional, intelectual y artístico lo podemos tener a través de las cartas que Jo conservó, porque Theo murió seis meses después de Vincent", comentó.

Carta de Vincent a Theo (1885) sobre "Los comedores de patatas" (foto gentileza Teatro del Bicentenario)

"Esas cartas son un mundo íntimo y un laberinto de pensamientos muy singular. Eran al mismo tiempo un método de comunicación para ambos hermanos, pero también casi un diario íntimo compartido. Vincent constantemente comparte con Theo sus lecturas, sus pensamientos y sus sentimientos a partir de su multifacética personalidad", apuntó Bosso.

Finalmente, el compositor reflexionó sobre cómo la lectura de esta correspondencia transforma la manera de pararse frente a los cuadros del artista: "Las cartas de algún modo resignifican su obra. Le conceden un significado aún mayor y al mismo tiempo se convierten en símbolo", declaró.

Estreno mundial, conversatorio y visita

Además del espectáculo del 7 de noviembre en la sala principal del Teatro del Bicentenario, Brothers tendrá dos instancias más.

* Experiencia Brothers

"Experiencia Brothers: Lo que suena entre nosotros" es una visita guiada que invita al público a conocer el detrás de escena y a sumergirse en el universo de los hermanos Vincent y Theo Van Gogh.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre a las 15:30 h. Al finalizar la actividad, se ofrecerá una degustación de Café Sublime. La entrada es gratuita, con cupos limitados, por lo que es requisito realizar una reserva previa al teléfono 2646018626.

* Conversatorio

El viernes 6 de noviembre, a las 18:30 h en el hall del Teatro del Bicentenario, habrá un conversatorio sobre arte y creación musical. El encuentro será una oportunidad para reflexionar sobre los procesos creativos, la interpretación musical y los lazos humanos a través de la música y la palabra, inspirados en la historia de Vincent y Theo van Gogh.

El evento contará con la participación de Jorge Bosso y Eduardo Vassallo, y la moderación de Eduardo Savastano. Los cupos son limitados; reservas al 2646018626.

La cita en el Teatro del Bicentenario

Brothers – Estreno Mundial