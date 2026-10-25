Eduviges Picone: "Creo que La Traviata va a ser un hito para San Juan"

Eduviges Picone ha sido, podría decirse, la guardiana de los detalles musicales de La Traviata, en el Teatro del Bicentenario . Reconocida pianista y maestra concertadora, ha sido la encarga de guiar, pulir y preparar a los cantantes de cara al estreno , el jueves pasado.

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Licenciada en Dirección Orquestal y de vasta trayectoria en el Teatro Colón, trabajó en esta puesta junto al director musical Marcelo Ayub; y su labor al piano resultó clave para ajustar todos los matices antes del encuentro de protagonistas, solistas y coro con la orquesta.

Fueron prácticamente tres semanas de intensos ensayos en la provincia y -como una cariñosa excepción, ya que suele regresar a Buenos Aires tras el ensayo general- se quedó hasta el debut de este gran título de Verdi, que dará su última función el lunes 26 de octubre. Una producción del Teatro Colón, con reposición del Teatro del Bicentenario -que reúne artistas nacionales y locales- que ha cautivado a sanjuaninos y visitantes. De esto habló la profesional con DIARIO DE CUYO

Eduviges Piccone, en los pasillos del Teatro del Bicentenario, y también recorriendo el paisaje sanjuanino

— Excelente, San Juan me trata maravillosamente siempre. Imagínate que voy desde el año 2018, exceptuando la pandemia. Adoro al Teatro del Bicentenario, a su gente y a los sanjuaninos. Y estoy muy contenta de haber sido parte, también, de este festejo, de esta superproducción. Creo que La Traviata va a ser un hito para San Juan.

Adoro al Teatro del Bicentenario, a su gente y a los sanjuaninos. Y estoy muy contenta de haber sido parte, también, de este festejo, de esta superproducción Adoro al Teatro del Bicentenario, a su gente y a los sanjuaninos. Y estoy muy contenta de haber sido parte, también, de este festejo, de esta superproducción

— ¿Cómo viste el estreno?

— Fue un estreno maravilloso. Yo raramente me quedo para los estrenos, pero esta vez Silvana Moreno, la directora del teatro, me pidió que me quedara, porque eran los diez años, así que bueno, estuve y fue una hermosa celebración.

— ¿Ha sido un trabajo intenso con los cantantes?

— Sí, empezamos los ensayos en Buenos Aires, porque los cuatro roles protagónicos estaban en Buenos Aires, con otras ocupaciones e incluso yo misma. Y después lo continuamos en San Juan, para incorporar al coro y a los solistas, que eran de San Juan. Fueron ensayos de escena, al piano, ensayos musicales con el director musical, que ahí es donde se repasa la ópera musicalmente. Y esta vez hasta tuve el privilegio de poder dirigir la orquesta en un momento…

— Combo completo…

— (risas) Sí, yo soy directora de orquesta, pero no me dedico a eso. Sucedió que, en uno de los ensayos, el director necesitaba escuchar y yo le había comentado que súper conocía este título y que tenía las armas como para pararme frente a la orquesta, así que hasta eso me regaló San Juan esta vez ¡después de 41 años que no me paraba frente a una orquesta, desde mi tesis! Bueno, todos me grabaron y me sacaron fotos… maravilloso… Yo me siento tan cómoda trabajando en San Juan…

— ¿Y cómo fue el trabajo con los sanjuaninos?

— Con el coro, imagínate que tengo ya larga experiencia, los vi tan entusiasmados, tan comprometidos, estaban felices. Yo tengo muchísimos amigos del coro, ¿viste? Así que compartíamos, no solamente el trabajo, sino encuentros, caminatas en la montaña, divino. Y bueno, los solistas que han trabajado a lo largo de todo el año con el programa de ópera del Teatro, también, fue muy agradable, muy buena onda todo, hermoso equipo, cero divismos, maravilloso.

— Lo humano es fundamental para llevar un proyecto a bueno puerto ¿no?

— Sí, sí, absolutamente, y debo reconocer que humanamente fue un equipo de cien, incluidas todas las áreas del teatro, desde peluquería hasta administración… La verdad, no tengo más que un gracias absoluto, enorme.

— Y desde lo técnico, ¿qué base tuviste para encarar un título de este porte, para ensamblar con los protagónicos?

— Mirá, el coro muy bien preparado. Obviamente que uno, cuando llega, el coro tiene un nivel, pero después uno va trabajando sobre eso. A lo largo de los 20 días que trabajamos, bueno, se fueron mejorando cosas, logrando otras. Y los solistas, dentro de las posibilidades, la verdad, los coprimarios, muy bien, muy bien. Durante los ensayos se van cuidando un poquito, no es como que brindan todo desde el momento cero, pero luego cada uno dio el máximo, sin dudas.

— ¿Te gustó lo que viste y especialmente lo que escuchaste el jueves?

— Sí, absolutamente, me encantó. Lo disfruté, aunque cuando uno está inmerso en la producción, cuando uno es parte, estás como más pendiente, pero igual lo disfruté muchísimo y fue un estreno maravilloso. Yo invito a los sanjuaninos a que vayan a verla, que no se la pierdan.

— ¿Cuándo será tu próxima vez en San Juan?

— Como siempre le digo a la gente del teatro, estoy para ustedes, cuando lo requieran, porque amo este teatro, amo su gente, son como familia ya. Y siempre lo único que tengo para decir es gracias, gracias, gracias.

Piccone, en el saludo final del estreno, junto a Mora, Ayub y Laura Pisani, la protagonista

Rodeada de sanjuaninos: Eduviges y Walter Vilches

La pianista también es parte del equipo de Opera Studio en Buenos Aires, donde hace clases de repertorio. Y en ese ámbito, trabaja con otro sanjuanino: el contratenor Walter Vilches, que está culminando su preparación en ese programa, y es flamante ganador del segundo premio del concurso internacional Ópera Cangemi.

“Sí, claro que lo conozco, es más, iba a acompañarlo en el concurso, pero para esa fecha iba a estar con La Traviata en San Juan”, dijo Picone, antes de referirse al cantante.

“Sé que viene de condiciones humildes, y es un chico sumamente preparado, él es pianista. Tiene unas ansias de aprender, de mejorar… No sé si faltó a alguna clase del Opera Studio, te diría que no. Es una persona respetuosa, muy cumplidora y muy preparada”, agregó.

“Él dejó todo y se fue a Buenos Aires… hay que tener coraje, ¿no? Ojalá le vaya muy bien, y se lo auguro, porque es un muy buen pibe. Ojalá las puertas se le abran y continúe formándose, porque él es muy joven. No tiene que desaprovechar ni media oportunidad en cuanto a la formación; pero sí, lo felicito, ya le escribí por whatsapp”, sumó Picone, que volverá a encontrarse con él de cara al concierto de cierre del Opera Studio, en noviembre. “La próxima semana retomamos las clases y la preparación de este concierto que va con una pequeña escenificación y vestuario, con todo”, concluyó.