La Traviata celebra los 10 años del Teatro del Bicentenario con una puesta inolvidable

El jueves por la noche debutó en San Juan esta gran producción del Teatro Colón que, con una fusión de artistas nacionales y locales, fue ovacionada por el público.

La Traviata, un espectáculo imperdible en el Teatro del Bicentenario (Fotos Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

Finalmente, luego de meses de preparación y ensayos, el Teatro del Bicentenario levantó el telón de La Traviata. Fue una verdadera fiesta que, en el marco de su 10° cumpleaños, cautivó al público sanjuanino, que la coronó con efusivos aplausos. Postal que seguramente se repetirá los días sábado 24 y lunes 26 de octubre, cuando volverá a escena.

Esta superproducción marca el regreso del célebre título de Giuseppe Verdi a la sala sanjuanina. Se trata del mismo clásico con el que el TB abrió su primera temporada operística en 2017, pero bajo una propuesta completamente renovada. La versión que hoy viste de gala al escenario local es una valiosa producción que el Teatro Colón estrenó en 2025 y que llega en el marco de una sólida y fructífera articulación institucional entre ambos coliseos.

La Traviata volverá a subir a escena los días 24 y 26 de octubre, en el 10° aniversario del Teatro del Bicentenario. Una puesta elegante e impecable Quienes asistieron a aquella primera versión de 2017 seguramente notaron desde el primer momento el contundente cambio de rumbo visual. La concepción escénica del director español Emilio Sagi se aleja de la “recarga” tradicional y opta por una estética más minimalista, elegante y moderna. La hermosa escenografía de Daniel Bianco, dominada por tonos neutros (que también se repiten en vestuario), encuentran oportunos y significativos contrapuntos en las coloridas pinceladas que Renata Schussheim imprime a los trajes, en determinadas escenas. A esto se suma un diseño de iluminación que profundiza el clima de cada acto, desde el brillo festivo del brindis inicial hasta el íntimo desgarro de la escena final.

Todo esto contribuye a una gran experiencia para el espectador, que puede seguir la obra de manera amena, a pesar de sus casi tres horas de duración. Y en este sentido vale remarcar el acierto de colocar una pequeña pantalla con subtitulado en español, que no interfiere en absoluto con lo que sucede en el escenario y facilita la comprensión de la trama.

Artistas consagrados y nóveles: una buena fusión Laura Pisani es Violetta Laura Pisani deja en San Juan una interpretación memorable en la piel de Violetta Valéry. La soprano, radicada en Alemania, encarna perfectamente a esta Violetta decidida y fuerte que construye Sagi. Con profesionalismo y sensibilidad, con técnica y alma, Pisani recorre de maravillas toda la metamorfosis de su demandante personaje: desde la joven fresca, distante y casi irreverente del comienzo, pasando por la mujer que se desespera y se sacrifica por amor, hasta la figura solitaria y trágica, signada por la tristeza y la enfermedad. Prácticamente sin descansos, la protagonista brilla tanto en los pasajes corales como en las arias más íntimas.