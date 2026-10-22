Comenzó La Traviata: el Teatro del Bicentenario vibra con el regreso del clásico de Verdi

En el marco de su 10° aniversario, el coliseo sanjuanino presenta una renovada producción junto al Teatro Colón. Con Laura Pisani como protagonista y una puesta minimalista, la obra cautivó al público en su noche de apertura.

El Teatro del Bicentenario levantó el telón y dio inicio a las funciones de La Traviata, la célebre ópera de Giuseppe Verdi que regresa a la sala sanjuanina en el marco de las celebraciones por su décimo aniversario.

Con una sala colmada y un público que coronó la apertura con efusivos aplausos, esta superproducción se presenta en una versión completamente renovada, fruto de una articulación institucional con el Teatro Colón.

La propuesta escénica, concebida por el director español Emilio Sagi, apuesta por un enfoque minimalista, moderno y elegante, respaldado por la escenografía de Daniel Bianco, el diseño de vestuario con toques de color de Renata Schussheim y un trabajo de iluminación enfocado en intensificar el clima dramático de cada acto.

En lo artístico, la soprano argentina radicada en Alemania, Laura Pisani, encabeza el elenco como Violetta Valéry, acompañada por el tenor Diego Bento (Alfredo) y el barítono Omar Carrión (Giorgio Germont). La puesta musical cuenta con la dirección del maestro Marcelo Ayub al frente de una orquesta concertada integrada por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos de la Sinfónica, sumados al coro del programa de formación en Ópera del propio teatro.