La Traviata en el Teatro del Bicentenario: postales de un gran estreno

Impactante fue el debut de La Traviata en San Juan: ovacionada por el público, la famosísima ópera de Verdi volvió al Teatro del Bicentenario. Fue el jueves, cuando la gran producción del Teatro Colón, con la que cerró su temporada lírica 2025, estrenó en la provincia, para celebrar el 10° cumpleaños del principal coliseo local.
Con una estética elegante y moderna, actuaciones memorables de los tres protagonistas, gran acompañamiento de la masa coral y excelente desempeño de la orquesta concertada, el resultado fue una noche de lujo para los sanjuaninos y visitantes que se dieron cita en el Bicentenario. Y para quienes todavía no sacaron sus tickets, están a tiempo: la obra volverá a escena los días 24 y 26 de octubre. Un espectáculo para no perderse.