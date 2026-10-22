La Traviata en el Teatro del Bicentenario: postales de un gran estreno

Impactante fue el debut de La Traviata en San Juan: ovacionada por el público, la famosísima ópera de Verdi volvió al Teatro del Bicentenario . Fue el jueves, cuando la gran producción del Teatro Colón , con la que cerró su temporada lírica 2025, estrenó en la provincia, para celebrar el 10° cumpleaños del principal coliseo local .

Con una estética elegante y moderna, actuaciones memorables de los tres protagonistas, gran acompañamiento de la masa coral y excelente desempeño de la orquesta concertada, el resultado fue una noche de lujo para los sanjuaninos y visitantes que se dieron cita en el Bicentenario. Y para quienes todavía no sacaron sus tickets, están a tiempo: la obra volverá a escena los días 24 y 26 de octubre. Un espectáculo para no perderse.