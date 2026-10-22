    • 22 de octubre de 2026 - 23:31

    La Traviata en el Teatro del Bicentenario: postales de un gran estreno

    La gran apuesta del Teatro Colón debutó el jueves por la noche en San Juan, para celebrar el 10° aniversario del máximo coliseo provincial.

    La Traviata, del Colón al Teatro del Bicentenario (Fotos Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

    La Traviata, del Colón al Teatro del Bicentenario (Fotos Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Impactante fue el debut de La Traviata en San Juan: ovacionada por el público, la famosísima ópera de Verdi volvió al Teatro del Bicentenario. Fue el jueves, cuando la gran producción del Teatro Colón, con la que cerró su temporada lírica 2025, estrenó en la provincia, para celebrar el 10° cumpleaños del principal coliseo local.

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    Con una estética elegante y moderna, actuaciones memorables de los tres protagonistas, gran acompañamiento de la masa coral y excelente desempeño de la orquesta concertada, el resultado fue una noche de lujo para los sanjuaninos y visitantes que se dieron cita en el Bicentenario. Y para quienes todavía no sacaron sus tickets, están a tiempo: la obra volverá a escena los días 24 y 26 de octubre. Un espectáculo para no perderse.

    Mirá algunas postales que dejó La Traviata en el Bicentenario

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