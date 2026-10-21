Laura Pisani: "También lo siento mío al Teatro del Bicentenario"

Laura Pisani es una reconocida cantante argentina de ópera . Regresó a la provincia para ponerle cuerpo y alma a Violetta Valéry, protagonista de La Traviata, la famosa ópera de Verdi con la que el Teatro del Bicentenario celebrará -los días 22, 24 y 26 de octubre- su primera década de vida, que cumple justamente hoy.

Formada en el Colón, radicada en Alemania y con una importante proyección internacional, ella está feliz de ser parte de este festejo . Así lo expresó a DIARIO DE CUYO el martes cerca de la medianoche, en una charla que, desde el minuto cero, la colocó entre esas personas que ostentan “la humildad de los grandes”, como se dice.

No cualquiera termina 3 horas de intenso ensayo, con la entrega que requiere este rol, y apenas minutos después, todavía maquillada, abre la puerta de su camarín con una sonrisa cálida y, sin atisbos de estrella, se dispone a conversar. Menos una figura, que destaca en importantes escenarios de América y Europa. Pero ella sí.

Cansada pero radiante, esa Violetta que minutos atrás arrasaba con su temperamento y su más honda sensibilidad desde el escenario, ahora, a punto de vestirse con ropa de calle y de salir a comer algo con sus compañeros, parece una mortal más. De seguro, quienes no la conocen, ni imaginarán la riqueza que atesora esa rubiecita de la mesa de al lado. “Está bien, sí, necesito bajar un poco”, accedió sonriente a esta pausa, todavía con Violetta latiendo fuerte dentro suyo y con las emociones a flor de piel.

Entre luces, espejos, trajes y bolsos, en su camarín propio del TB, que habitará hasta la noche del lunes 26, cuando La Traviata dará su última función, habló de su regreso a la provincia y de este fabuloso rol que viene de interpretar -el año pasado- en versiones muy diferentes, tanto en Alemania como en el Teatro Colón. Esta última, con la que el máximo coliseo argentino cerró su temporada 2025, es la que se ha montado en el Bicentenario, que los sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar a partir del jueves 22 de octubre.

La talentosa Laura Pisani trae por primera vez su Violetta al Teatro del Bicentenario

- ¿Cómo has vivido este trayecto en San Juan, antes del estreno?

- Maravilloso, incluso este ensayo, que para mí fue muy intenso, realmente lo sentí, sinceramente, como si hubiera sido el estreno, muy emocionante.

- Ya conocés la casa…

- Sí, para mí la verdad que es no solamente un placer, sino un orgullo enorme estar acá, porque también lo siento mío al Teatro del Bicentenario. Es un placer enorme estar para el aniversario de los 10 años. Ya he estado en otras dos producciones, que fueron Flauta Mágica y Carmina Burana y la verdad que poder volver me pone muy feliz, porque realmente quiero mucho a este teatro, a la gente que está trabajando aquí, que sé que hace un trabajo enorme. Así que, feliz, verdaderamente feliz.

- Y este rol en particular, tan universal y desafiante ¿qué significa para vos?

- Es un sueño hecho realidad. Esta va a ser la séptima vez que la hago, pero cada una de las veces, aunque suene a frase hecha, cada vez es diferente. Es una obra extraordinaria, por algo los grandes genios han trascendido y han llegado a nuestros días ¿no? Verdi, en este caso, y no es en vano. Siempre hay algo nuevo por descubrir, un matiz nuevo, una palabra, una situación que quizás en otra ocasión pasó de largo. Hacer Violetta siempre es un desafío enorme.

- ¿Qué te cautiva del personaje?

- Que fue un personaje histórico, de carne y hueso, que vivió en el siglo XIX, que rompió con todos los estereotipos de lo que se suponía que una mujer debía ser y que conquistó lugares que ninguna otra mujer logró. Podemos debatir sobre la moralidad, lo que se quiera, pero realmente fue un ser humano fascinante. Entonces, para mí, es tratar de traerla a la vida otra vez, que en definitiva creo que es lo que todo artista debe hacer, funcionar como una especie de medium. No es uno el que está arriba del escenario para recibir aplausos, sino que uno tiene que ser un puente que conecte al compositor y a los personajes con la gente.

No es uno el que está arriba del escenario para recibir aplausos, sino que uno tiene que ser un puente que conecte al compositor y a los personajes con la gente No es uno el que está arriba del escenario para recibir aplausos, sino que uno tiene que ser un puente que conecte al compositor y a los personajes con la gente

- Hay tantas “Violettas” como veces subió a escena la ópera, desde su estreno, algunas célebres…

- A ver, no puedo ignorar la tradición de Traviata y de las famosísimas y gigantescas artistas que la han hecho. Eso no se puede ignorar y, además, uno lo necesita, porque de eso también se aprende. Pero, habiéndome nutrido con eso, cada vez que la canto yo intento, al menos intento, encontrar mi Violetta, mi versión, lo que a mí me atraviesa del rol. Y deseo con todo mi corazón que al público también le llegue…

- ¿Y cómo es tu Violetta?

- Lo que yo intento reflejar es una mujer extremadamente fuerte, sensible al mismo tiempo, que sabe leer muy bien la situación. Ella sabe que es parte de un juego en la sociedad, es básicamente una mujer objeto, y ella juega ese juego… hasta que aparece Alfredo, ¿verdad? Yo la siento muy cercana por esa enorme fortaleza de no rendirse y de seguir adelante pese a lo que la vida traiga. Violetta es increíblemente humana y valiente, entonces eso para mí es lo más importante.

Violetta es increíblemente humana y valiente, entonces eso para mí es lo más importante Violetta es increíblemente humana y valiente, entonces eso para mí es lo más importante

- Sos una artista de proyección internacional ¿Qué te parece que se haga esta producción en una provincia argentina?

- Me parece algo casi milagroso. En tiempos como los que estamos viviendo, en donde todo es rápido y pasajero, donde todo tiene que durar tres segundos, es necesario tomarse el tiempo de sentarse en un teatro, disfrutar y también reflexionar. Dejar que el arte nos produzca cosas que nos llevemos a casa y podamos pensar sobre ellas, porque, en definitiva, lo que está arriba del escenario refleja lo que se vive en el día a día. Son historias de la vida cotidiana y de conflictos que nos atraviesan a todos, de una u otra manera. Y me parece enorme la labor de traer nuevos públicos, es importantísimo que la gente joven conozca la ópera, que sepa de qué se trata, que sepa que puede acercarse. Me parece muy importante y maravilloso que se pueda realizar ópera en San Juan, y en un teatro como el Bicentenario. Y creo que realmente necesitamos del esfuerzo de todos para que siga existiendo.

Me parece muy importante y maravilloso que se pueda realizar ópera en San Juan, y en un teatro como el Bicentenario Me parece muy importante y maravilloso que se pueda realizar ópera en San Juan, y en un teatro como el Bicentenario

La cita en el Teatro del Bicentenario

La Traviata se verá los días 22, 24 y 26 de octubre, a las 20:00 h en el Teatro del Bicentenario. Hay una promoción vigente para sacar entradas para las dos producciones del Teatro Colón en San Juan: La Traviata y el ballet El lago de los cisnes (en noviembre).

El valor de las entradas, antes de aplicar los descuentos , oscila entre $40.000 y 100.000 para La Traviata , de acuerdo con la categoría elegida; y entre $40.000 y $90.000 para El lago de los cisnes.

, oscila entre $40.000 y 100.000 para , de acuerdo con la categoría elegida; y entre $40.000 y $90.000 para Quienes deseen disfrutar de ambas propuestas podrán acceder al Paquete Colón , que ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para La Traviata y El lago de los cisnes. Para acceder a este beneficio a través de la venta online, se deberá ingresar a TuEntrada.com y seleccionar la sección “PAQUETE COLÓN”, ingresando a cualquiera de los dos títulos.

, que ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para La Traviata y El lago de los cisnes. Para acceder a este beneficio a través de la venta online, se deberá ingresar a TuEntrada.com y seleccionar la sección “PAQUETE COLÓN”, ingresando a cualquiera de los dos títulos. También se encuentran disponibles promociones para quienes prefieran adquirir las entradas de manera individual para una de las producciones. En el caso de La Traviata , se aplica un 20% de descuento en las categorías Roja y Azul, mientras que para El lago de los cisnes se ofrece un 15% de descuento en las categorías Roja y Azul .

para una de las producciones. En el caso de , se aplica un mientras que para se ofrece un . Asimismo, continúa vigente el 20% de descuento para jubilados , aplicable a cualquiera de las categorías para las funciones de La Traviata y El lago de los cisnes. Este beneficio se encuentra disponible exclusivamente en la boletería del Teatro del Bicentenario.

, aplicable a cualquiera de las categorías para las funciones de La Traviata y El lago de los cisnes. Este beneficio se encuentra disponible exclusivamente en la boletería del Teatro del Bicentenario. Todas las promociones tienen cupo limitado y pueden adquirirse tanto en la boletería del Teatro del Bicentenario como a través de TuEntrada.com El horario de boletería es de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20 h; sábados de 9:30 a 14 h. También se pueden adquirir las 24 h, a través de tuentrada.com

El Teatro del Bicentenario cuenta con el acompañamiento de la Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario, la Fundación Banco San Juan, sus grandes aliados Veladero y Fundación Banco San Juan, y sponsors como Vicuña, Glencore Pachón, Naturgy, Los Azules, CEAC y Leplag.

Para estas producciones se suma especialmente el apoyo de DIARO DE CUYO, Grupo Andesmar y el Consulado de Italia en Mendoza.