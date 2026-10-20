El actor Fabián Gianola fue atropellado y deberá ser operado por una fractura expuesta

El actor Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil este lunes por la tarde en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y deberá someterse a una intervención quirúrgica por las lesiones que sufrió. El artista, protagonista de la obra teatral Los 39 escalones, padeció una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento en la muñeca, además de golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo.

En diálogo con Teleshow, Gianola relató que el accidente ocurrió alrededor de las 15, cuando cruzaba una calle después de salir del centro comercial DOT. Según su testimonio, caminaba por la calle Deheza y estaba por llegar a la vereda de enfrente cuando un automóvil Audi dobló desde la calle Melián y lo embistió.

“Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, contó el actor al describir el impacto.

Tras caer violentamente sobre el asfalto, Gianola destacó que logró evitar un golpe en la cabeza contra el cordón de la vereda. “Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón. Golpeé contra el pavimento”, explicó. También señaló que pudo levantarse inmediatamente, aunque permaneció unos minutos en estado de shock por lo ocurrido.

Después del accidente, el conductor del vehículo permaneció en el lugar y llamó al SAME y al 911. Poco después llegaron la Policía y los profesionales de emergencias, que asistieron al actor antes de su traslado a un centro médico privado.

Gianola recibió atención en Swiss Medical, donde le realizaron radiografías y le colocaron un yeso para inmovilizar la zona afectada. Tras una nueva consulta con el cirujano, se confirmó que deberá pasar por el quirófano para tratar las lesiones en la muñeca.

“Hoy vi al cirujano y mañana me opero. Me van a poner una placa con tres tornillos”, explicó el artista, quien indicó que la intervención está programada para este miércoles a las 16.

El actor también confirmó que ya comenzaron las gestiones legales correspondientes al siniestro vial a través del seguro. Por el momento, la evolución posterior a la cirugía será determinante para establecer los plazos de recuperación.

Qué pasará con la obra Los 39 escalones

El accidente también genera incertidumbre sobre la continuidad de las presentaciones de Los 39 escalones, la obra teatral que tiene a Gianola entre sus protagonistas.

La producción deberá evaluar cómo reorganizar el cronograma de funciones en función de la intervención quirúrgica y de la evolución del actor. Por ahora, no se informó cuánto tiempo necesitará para recuperarse ni cuándo podrá regresar a los escenarios.

El período de rehabilitación dependerá de las indicaciones médicas y de la evolución de las lesiones. La prioridad inmediata será resolver la fractura y la lesión ligamentaria para luego avanzar con la recuperación de la movilidad de la muñeca.