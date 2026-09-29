La Traviata volverá a brillar en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario de San Juan se viste de gala para celebrar su 10° aniversario con el esperado regreso de "La Traviata", emblemática obra de Giuseppe Verdi que, en abril de 2017, inauguró la historia lírica del coliseo sanjuanino, polo cultural de la región, de proyección nacional e internacional.
Se trata de una gran producción del Teatro Colón que cuenta con un destacado equipo creativo de prestigio global:
- La dirección de escena está encabezada por el maestro español Emilio Sagi,
- La reposición, a cargo de Marina Mora.
- Escenografía de Daniel Bianco.
- Diseño de vestuario ideado por la reconocida artista argentina Renata Schussheim.
La reposición de esta gran producción será asumida por los equipos artísticos, técnicos y de producción del Teatro del Bicentenario, constituyendo uno de los grandes desafíos de la temporada y poniendo nuevamente en valor la capacidad del Teatro para abordar producciones de gran escala y complejidad.
Esta lectura sensible, elegante y profundamente humana del clásico basado en la novela de Alexandre Dumas hijo promete deslumbrar al público durante las funciones programadas para los días 22, 24 y 26 de octubre, a las 20 horas.
Grandes figuras y orgullo regional
Roles principales
La interpretación de los personajes centrales estará a cargo de destacados artistas invitados, figuras de la lírica: la soprano argentina Laura Pisani asumirá el rol de Violetta Valéry, acompañada por Diego Bento como Alfredo Germont, el consagrado Omar Carrión como Giorgio Germont y Santiago Martínez en el papel de Gastonne.
Talento regional
- Canto: cantantes de San Juan, Mendoza y San Luis formados en el Programa Ópera Training, dirigido por Verónica Cangemi, con las maestras Beatriz Fornabaio, Teresita Damico, Luz Ramírez y Ana López. Ellos son: Luis Pulenta, Romina Pedrozo, Graciela Armendáriz, Gastón Ovejero, Nathaniel Altamirano, Guido Cuñarro.
- Música: ensamble integrado por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos invitados, todos dirigidos por el Maestro Marcelo Ayub.
Entradas: descuentos y promociones
El Teatro del Bicentenario ha dispuesto promociones especiales para que toda la comunidad pueda disfrutar de dos mega producciones del Teatro Colón: la ópera La Traviata, en octubre; y el ballet El lago de los cisnes, en noviembre, que forman parte de la programación aniversario.
La Traviata: 22, 24 y 26 de octubre, 20 h. Lago de los Cisnes: 26, 27 y 28 de noviembre, 20 h. La Traviata: 22, 24 y 26 de octubre, 20 h. Lago de los Cisnes: 26, 27 y 28 de noviembre, 20 h.
- El valor de las entradas, antes de aplicar los descuentos, oscila entre $40.000 y 100.000 para La Traviata, de acuerdo con la categoría elegida; y entre $40.000 y $90.000 para El lago de los cisnes.
- Quienes deseen disfrutar de ambas propuestas podrán acceder al Paquete Colón, que ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para La Traviata y El lago de los cisnes. Para acceder a este beneficio a través de la venta online, se deberá ingresar a TuEntrada.com y seleccionar la sección “PAQUETE COLÓN”, ingresando a cualquiera de los dos títulos.
- También se encuentran disponibles promociones para quienes prefieran adquirir las entradas de manera individual para una de las producciones. En el caso de La Traviata, se aplica un 20% de descuento en las categorías Roja y Azul, mientras que para El lago de los cisnes se ofrece un 15% de descuento en las categorías Roja y Azul.
- Asimismo, continúa vigente el 20% de descuento para jubilados, aplicable a cualquiera de las categorías para las funciones de La Traviata y El lago de los cisnes. Este beneficio se encuentra disponible exclusivamente en la boletería del Teatro del Bicentenario.
- Todas las promociones tienen cupo limitado y pueden adquirirse tanto en la boletería del Teatro del Bicentenario como a través de TuEntrada.com El horario de boletería es de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20 h; sábados de 9:30 a 14 h. También se pueden adquirir las 24 h, a través de tuentrada.com
El Teatro del Bicentenario cuenta con el acompañamiento de la Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario, la Fundación Banco San Juan, sus grandes aliados Veladero y Fundación Banco San Juan, y sponsors como Vicuña, Glencore Pachón, Naturgy, Los Azules, CEAC y Leplag.
Para estas producciones se suma especialmente el apoyo de DIARO DE CUYO, Grupo Andesmar y el Consulado de Italia en Mendoza.