La Traviata volverá a brillar en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario de San Juan se viste de gala para celebrar su 10° aniversario con el esperado regreso de "La Traviata" , emblemática obra de Giuseppe Verdi que, en abril de 2017, inauguró la historia lírica del coliseo sanjuanino, polo cultural de la región, de proyección nacional e internacional.

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El regreso de Violetta: La Traviata celebra los 10 años del Teatro del Bicentenario

Se trata de una gran producción del Teatro Colón que cuenta con un destacado equipo creativo de prestigio global:

La reposición de esta gran producción será asumida por los equipos artísticos, técnicos y de producción del Teatro del Bicentenario , constituyendo uno de los grandes desafíos de la temporada y poniendo nuevamente en valor la capacidad del Teatro para abordar producciones de gran escala y complejidad.

Esta lectura sensible, elegante y profundamente humana del clásico basado en la novela de Alexandre Dumas hijo promete deslumbrar al público durante las funciones programadas para los días 22, 24 y 26 de octubre, a las 20 horas .

La interpretación de los personajes centrales estará a cargo de destacados artistas invitados, figuras de la lírica: la soprano argentina Laura Pisani asumirá el rol de Violetta Valéry, acompañada por Diego Bento como Alfredo Germont, el consagrado Omar Carrión como Giorgio Germont y Santiago Martínez en el papel de Gastonne.

Talento regional

Canto: cantantes de San Juan, Mendoza y San Luis formados en el Programa Ópera Training , dirigido por Verónica Cangemi, con las maestras Beatriz Fornabaio, Teresita Damico, Luz Ramírez y Ana López. Ellos son: Luis Pulenta, Romina Pedrozo, Graciela Armendáriz, Gastón Ovejero, Nathaniel Altamirano, Guido Cuñarro.

cantantes de San Juan, Mendoza y San Luis formados en el , dirigido por con las maestras Beatriz Fornabaio, Teresita Damico, Luz Ramírez y Ana López. Ellos son: Música: ensamble integrado por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos invitados, todos dirigidos por el Maestro Marcelo Ayub.

Entradas: descuentos y promociones

El Teatro del Bicentenario ha dispuesto promociones especiales para que toda la comunidad pueda disfrutar de dos mega producciones del Teatro Colón: la ópera La Traviata, en octubre; y el ballet El lago de los cisnes, en noviembre, que forman parte de la programación aniversario.

La Traviata: 22, 24 y 26 de octubre, 20 h. Lago de los Cisnes: 26, 27 y 28 de noviembre, 20 h. La Traviata: 22, 24 y 26 de octubre, 20 h. Lago de los Cisnes: 26, 27 y 28 de noviembre, 20 h.

El valor de las entradas, antes de aplicar los descuentos , oscila entre $40.000 y 100.000 para La Traviata , de acuerdo con la categoría elegida; y entre $40.000 y $90.000 para El lago de los cisnes.

, oscila entre $40.000 y 100.000 para , de acuerdo con la categoría elegida; y entre $40.000 y $90.000 para Quienes deseen disfrutar de ambas propuestas podrán acceder al Paquete Colón , que ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para La Traviata y El lago de los cisnes. Para acceder a este beneficio a través de la venta online, se deberá ingresar a TuEntrada.com y seleccionar la sección “PAQUETE COLÓN”, ingresando a cualquiera de los dos títulos.

, que ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para La Traviata y El lago de los cisnes. Para acceder a este beneficio a través de la venta online, se deberá ingresar a TuEntrada.com y seleccionar la sección “PAQUETE COLÓN”, ingresando a cualquiera de los dos títulos. También se encuentran disponibles promociones para quienes prefieran adquirir las entradas de manera individual para una de las producciones. En el caso de La Traviata , se aplica un 20% de descuento en las categorías Roja y Azul, mientras que para El lago de los cisnes se ofrece un 15% de descuento en las categorías Roja y Azul .

para una de las producciones. En el caso de , se aplica un mientras que para se ofrece un . Asimismo, continúa vigente el 20% de descuento para jubilados , aplicable a cualquiera de las categorías para las funciones de La Traviata y El lago de los cisnes. Este beneficio se encuentra disponible exclusivamente en la boletería del Teatro del Bicentenario.

, aplicable a cualquiera de las categorías para las funciones de La Traviata y El lago de los cisnes. Este beneficio se encuentra disponible exclusivamente en la boletería del Teatro del Bicentenario. Todas las promociones tienen cupo limitado y pueden adquirirse tanto en la boletería del Teatro del Bicentenario como a través de TuEntrada.com El horario de boletería es de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20 h; sábados de 9:30 a 14 h. También se pueden adquirir las 24 h, a través de tuentrada.com

El Teatro del Bicentenario cuenta con el acompañamiento de la Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario, la Fundación Banco San Juan, sus grandes aliados Veladero y Fundación Banco San Juan, y sponsors como Vicuña, Glencore Pachón, Naturgy, Los Azules, CEAC y Leplag.

Para estas producciones se suma especialmente el apoyo de DIARO DE CUYO, Grupo Andesmar y el Consulado de Italia en Mendoza.