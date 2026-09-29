"Los padres terribles": la nueva apuesta teatral de Marcelo Villanueva Meyer

El elenco Las aventuras de Poseidón estrenará esta comedia trágica el sábado 3 de octubre, en Sala Z.

Marcelo Villanueva Meyer y Las aventuras de Poseidón vuelven al escenario con la intensa obra de Jean Cocteau, Los padres terribles.

El elenco teatral Las aventuras de Poseidón se prepara para el esperado estreno de su nueva apuesta: “Los padres terribles”. Se trata de una obra escrita por Jean Cocteau en 1938, que correrá el telón en San Juan el 3 de octubre, en Sala Z, dirigida por Marcelo Villanueva Meyer.

Centrada en los vínculos familiares, esta “comedia trágica y feroz”, como la define su director, reúne en escena a Mariana Zuloaga, Silvana Villavicencio, Florencia Castro, Alejandro Aramburu y Lautaro Padilla, quienes han transitado su segundo año de formación en el taller actoral del Grupo Avanzados, que comanda Villanueva Meyer. Sus personajes son los que ponen en juego una particular dinámica familiar, atravesada por los secretos, el amor tóxico y el egoísmo.

Una comedia claustrofóbica La propuesta de Cocteau introduce al espectador en un universo agobiante. La trama expone los "dilemas de una madre dominada por los celos, un hijo que lucha desesperadamente por conseguir su libertad y un círculo íntimo carcomido por secretos inconfesables". Lejos de las comedias más risueñas que el elenco ha llevado a escena en los últimos tiempos, esta pieza transita por andariveles donde el humor negro y el absurdo se mixturan con el dolor y la asfixia cotidiana.

“Cocteau quiso escribir inicialmente una comedia, pero la historia terminó resultando una tragedia”, dijo el director a DIARIO DE CUYO. “Eso no quiere decir que, si bien es una comedia dramática, no sea hilarante. No es ‘Salvajes’ o ‘Bajo terapia’, que te enganchan desde el humor. Acá se vale de un vodevil en donde se mezclan estas temáticas de infidelidad, amor, toxicidad”, acotó.

Los padres terribles. El sábado 3 de octubre en Sala Z Un desafío para el elenco Consultado sobre las razones que lo impulsaron a montar este clásico en San Juan, el director explicó que “cuando la leí, me impactó, y quería que el público pudiera deleitarse también con este autor y con esta historia que es bastante intensa, provocadora también, capaz de generar un debate”, dijo. Y sumó un motivo más: “Quería poner a prueba, desde lo actoral, a este elenco convocado”.