MasterChef incendió el prime time del lunes en la televisión

El esperado regreso de MasterChef Celebrity a la televisión argentina conquistó el primetime este lunes con un rating arrollador . El exitoso certamen culinario promedió 13,4 puntos y alcanzó un pico de 14,5, superando con holgura a la propuesta competidora de El Trece, Otro día perdido.

Ambas naves insignia de sus respectivos canales, compiten de forma parcial. MasterChef Celebrity arranca sobre las 22:15 h, mientras que Otro día perdido, lo hace sobre las 22:30 h (al término de Es mi sueño). La franja clave es ntre las 22:30 y las 23:15 / 23:30 aproximadamente, cuando ambos ciclos están al aire de forma simultánea disputándose cuerpo a cuerpo la audiencia del prime time nocturno.

Desde el primer minuto del programa, el público volcó masivamente su audiencia hacia la señal de las tres pelotas. Tras recibir un sólido piso de transmisión, la emisión subió rápidamente su audiencia durante la presentación del elenco y se afianzó cómodamente por encima de los dos dígitos. En contraposición, la propuesta del canal del sol con la conducción de Mario Pergolini quedó relegada a un promedio de 4,7 puntos y una marca máxima de apenas 5,2 .

Con este panorama, el show gastronómico no solo fue lo más visto del lunes, sino que además le otorgó al canal el liderazgo absoluto de la jornada televisiva, performance que promete extenderse hoy martes... aunque en materia de TV, nada está dicho.

La velada marcó el inicio formal de la competencia bajo el mando de Wanda Nara y contó con la novedad estelar de una exigente Maru Botana sumándose al histórico jurado compuesto por Germán Martitegui y Damián Betular . Con 24 celebridades listas para competir, la gala de apertura presentó formalmente a todo el elenco , aunque no todos se pusieron los delantales de entrada.

Campi y Luck Ra, una de las duplas

Para romper el hielo en las cocinas, los doce famosos que compitieron debieron organizarse en parejas y afrontar un desafío conceptual bastante particular: crear un plato gourmet cuya inspiración fuera el espacio y las galaxias. La jornada dejó instantes de alta repercusión, incluyendo divertidos y tensos cruces de opiniones, por ejemplo, entre el jurado y la locutora Elizabeth Vernaci, que también tuvo sus contrapuntos con su coequiper, "La China" Ansa.

Vernaci y uno de sus roces con el jurado

Tras el veredicto del estricto panel evaluador, las duplas formadas por Nazareno Casero y Luciana Geuna, la China Ansa y Elizabeth Vernaci, junto a Paula Trapani y Edith Hermida, lograron la aprobación necesaria para acceder directamente al balcón de salvación. Por su parte, el resto de los concursantes que cocinaron debió resignarse a recibir los delantales grises que los ubican en la zona de repechaje.

Buena estrategia de Telefe

Si bien son muchos participantes y los tiempos de la tele son tiranos, no son pocos los que ven el "desdoblamiento" de la primera ronda como una buena estrategia de Telefe, para mantener enganchada a la teleaudiencia en las dos primeras emisiones.

Aunque en la primera parte de la gala Wanda Nara presentó formalmente al elenco completo compuesto por 24 celebridades, solo un grupo de 12 concursantes saltó a las cocinas en la noche del estreno. La otra mitad de los famosos participantes (entre los que figuran figuras como Diego Ramos, Lizy Tagliani, Pachu Peña, Marta Fort, entre otros) hará su debut en las hornallas este martes 29 de septiembre para completar la primera ronda del certamen.