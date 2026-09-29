Brooklyn Beckham busca construir su propio imperio y alejarse del negocio familiar

La disputa entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria , sumó un nuevo capítulo vinculado al dinero y los negocios. El joven de 27 años estaría enfocado en desarrollar un emprendimiento propio con la intención de construir una marca que pueda competir con el gigantesco negocio familiar. Para avanzar en ese objetivo, cuenta con el asesoramiento de su suegro, el empresario estadounidense Nelson Peltz .

El proyecto central de Brooklyn es Cloud23 , una marca de salsas picantes que lanzó en 2024. La idea, según trascendió, es utilizar ese emprendimiento como punto de partida para desarrollar una compañía de productos de consumo masivo y ampliar progresivamente su catálogo.

Peltz, de acuerdo con información publicada por medios británicos, estaría orientando a su yerno para que apueste por productos de consumo cotidiano que puedan venderse en grandes volúmenes. La estrategia buscaría consolidar la marca antes de avanzar hacia proyectos de mayor tamaño, como nuevos negocios gastronómicos.

Brooklyn comenzó su recorrido profesional en distintas áreas, entre ellas la fotografía, el modelaje y la cocina , antes de lanzar Cloud23. Desde el inicio manifestó que no quería limitar el emprendimiento a dos variedades de salsa y que tenía previsto incorporar nuevos productos.

La elección del nombre también mantiene un vínculo con su familia. El número 23 hace referencia, entre otras cuestiones, al dorsal que utilizó David Beckham durante parte de su carrera en el Real Madrid y Los Angeles Galaxy.

Sin embargo, el negocio de Brooklyn todavía se encuentra lejos de la escala alcanzada por las empresas de sus padres. Victoria Beckham Holdings registró ingresos por 129,8 millones de libras en 2025, mientras que David Beckham cuenta con un amplio portafolio comercial asociado a su nombre y distintas sociedades.

La pelea familiar también tuvo un capítulo empresarial

El enfrentamiento entre Brooklyn y sus padres se hizo público con mayor fuerza en enero de 2026, cuando el joven habló abiertamente sobre el distanciamiento familiar. Entre sus acusaciones, sostuvo que sus padres habían intentado presionarlo para ceder derechos relacionados con su nombre y cuestionó el peso que, según él, tenía la denominada “Brand Beckham” dentro de la familia.

La cuestión de las marcas tiene además un antecedente concreto: registros de propiedad intelectual muestran que el nombre de Brooklyn Beckham fue registrado como marca en el Reino Unido en 2016, cuando Victoria figuraba como titular. El tema adquirió relevancia en medio de la disputa familiar y de los nuevos emprendimientos del joven.

Mientras continúa el distanciamiento con David y Victoria, Brooklyn avanza con su propia identidad comercial junto a Nicola Peltz y con el respaldo empresarial de su familia política. El objetivo que le atribuyen fuentes cercanas al proyecto es ambicioso: construir un imperio que pueda llegar a superar el patrimonio generado por sus padres.