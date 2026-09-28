Slipknot y Marilyn Manson revolucionan Argentina con su esperado regreso

La escena del rock pesado y industrial se prepara para un acontecimiento monumental: Slipknot anunció su regreso a Argentina el 8 de septiembre de 2027 , pero no llegarán solos al Estadio Huracán : será junto a Marilyn Manson , nada menos; y a Hatebreed como invitados especiales, como parte del "sic(est) Stadium Tour".

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La gira, producida por Live Nation, comienza el 3 de julio en el histórico Wembley Stadium de Londres y finaliza con cinco presentaciones en Sudamérica en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Los enmascarados de Iowa regresarán a Buenos Aires por quinta vez, tras dos años de su última presentación en el país para conmemorar los veinticinco años del lanzamiento de su emblemático disco debut homónimo , un pilar fundamental en la historia del nu metal mundial.

Con una alineación consolidada que combina la furia vocal de Corey Taylor, la percusión estruendosa de Shawn Crahan y la contundencia en la batería, la agrupación promete un repaso furioso por sus clásicos y una conexión inquebrantable con sus fieles seguidores locales.

Sin dudas, uno de los anuncios más impactantes. Tras once años de ausencia en los escenarios argentinos, el icónico Marilyn Manson marcará su esperado reencuentro con el público local compartiendo una velada histórica junto a Slipknot.

El polémico y enigmático Brian Warner, mundialmente conocido como Marilyn Manson, vuelve a pisar suelo argentino en el marco de una gira internacional que sella su reaparición pública tras superar una etapa de complejos conflictos legales y un prolongado silencio discográfico.

El músico retoma su faceta artística apoyado en su reciente material discográfico y una renovada formación musical que incluye a reconocidos talentos para brindar un show visceral y cargado de teatralidad oscura.

La contundencia y el peso hardcore de Hatebreed

Como parte estelar del cartel que completará esta gran jornada de música extrema, la legendaria banda estadounidense de hardcore punk y heavy metal se sumará al festival para aportar toda su energía cruda y su potente repertorio en vivo. Formada en New Haven y consolidada a lo largo de décadas de trayectoria gracias a himnos de resistencia y agite, la agrupación integrada por Jamey Jasta, Dave Russo, Larry Dwyer y Chris Beattie promete hacer vibrar a todo el estadio con un despliegue arrollador que encenderá el pogo desde el primer minuto.

La venta de entradas

La comercialización de tickets será de manera exclusiva a través de la plataforma All Access. La preventa exclusiva destinada a clientes de Santander Visa comenzará el 1 de octubre a partir de las 10:00 horas, ofreciendo además el beneficio de abonar en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general se abrirá al público el 2 de octubre, desde las 10:00 horas.