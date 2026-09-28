Huaykil grabó una sesión en los históricos estudios Romaphonic

“Estamos muy emocionados”, escribió la banda sanjuanina de metal en sus redes. Y si bien motivos sobran, en un 2026 que sopla a favor, se refería a uno en particular: Huaykil dio un paso fuerte en su trayectoria al grabar una sesión en vivo en los emblemáticos estudios Romaphonic, bajo la producción de Mural Live Session.

El primer corte audiovisual de este material , titulado "Cicatrizando" , fue estrenado recientemente en su canal oficial de YouTube , con muy buena recepción entre los seguidores del combo, que integran Alejandro Pozzo en betería, Lucas Bongiovanni en la voz, Miguel Páez en guitarra y Sebastián Díaz en bajo (en la grabación estuvo también Santiago Aguilar, quien formaba parte de la banda en ese momento).

El camino hacia uno de los estudios más prestigiosos del país -donde también han registrado su cuyanía Los Hermanos Videla- comenzó cuando la productora se puso en contacto con el grupo.

“Nos llamó la productora, nos dijo que nos habían estado siguiendo, que les había gustado mucho el trabajo de la banda”, contó a DIARIO DE CUYO Pozzo, quien consultó con colegas, que lo alentaron a aceptar: “Súper vale la pena porque vale la experiencia", les dijeron. Y allá fueron.

“Nosotros justo hacíamos una pequeña gira ese fin de semana en Buenos Aires , tocamos viernes y sábado, y el día domingo fuimos al estudio , que teníamos el turno. Estuvimos desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, y fue muy, bueno. Grabamos tres canciones del último álbum, Renacer ”, recordó el baterista, que destacó especialmente el trato recibido.

“Nos hicieron sentir muy bien, disfrutamos mucho. En todo sentido, fue una experiencia impresionante”, afirmó Pozzo. “Estar en tremendo estudio, tener esa experiencia con la banda ahí, tocar en vivo en ese lugar emblemático, con un profesionalismo tremendo… Aparte la producción de las cámaras, la edición, las luces… Mucha gente nos dice ‘la verdad que la banda suena muy bien’… Creo que las bandas que sean llamadas tienen que vivir la experiencia”, agregó todavía movilizado.

El sueño: un álbum en Buenos Aires

“En lo personal, y creo hablar por mis compañeros también, hacer algo así te hace evolucionar, es increíble haber tenido la posibilidad. Uno por ahí dice ‘¿cómo no me tocó esto antes’ ¿no?, pero yo creo que las cosas llegan en su debido momento y hay que disfrutarlas con la intensidad que ofrecen”, expresó el músico, para quien esta vivencia ha marcado un antes y un después.

Uno por ahí dice ‘¿cómo no me tocó esto antes’ ¿no?, pero yo creo que las cosas llegan en su debido momento y hay que disfrutarlas con la intensidad que ofrecen Uno por ahí dice ‘¿cómo no me tocó esto antes’ ¿no?, pero yo creo que las cosas llegan en su debido momento y hay que disfrutarlas con la intensidad que ofrecen

De hecho, sobre los próximos pasos de Huaykil -que abrió la fecha local de La H no murió y que sigue con una cargada agenda- explicó que piensan seriamente grabar su próxima producción en ese camino.

“Después que pasas por una experiencia así, como que no querés otra cosa. Estamos planeando y queremos que nuestro próximo material tenga ese nivel. Por lo menos, estar con la productora, y ya veremos a qué estudio accedemos; pero sí, estamos barajando el ofrecimiento de poder hacer nuestro próximo material en Buenos Aires”, cerró Pozzo, orgulloso también de los frutos cosechados “con el esfuerzo de una banda muy independiente”.