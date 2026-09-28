Marilyn Monroe: el tributo sanjuanino que se multiplica en redes

Un proyecto colectivo encabezado por profesionales locales de la estética y la fotografía hizo posible la encarnación de Marilyn Monroe en San Juan . Liderada por la modelo Melanie Sosa y la maquilladora Mayra , esta producción transformó a la joven sanjuanina en el mito de Hollywood , combinando la pasión por su belleza con la admiración por su icónica historia personal.

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La iniciativa cobró vida casi por casualidad, cuando la maquilladora contactó a la joven modelo de 25 años para realizar un trabajo publicitario estándar. En medio de la sesión, Sosa notó la presencia constante de la diva de Hollywood en el estudio y le propuso dar un paso más allá.

“Más allá de que haya sido un sueño mío, este proyecto nació como un sueño compartido, pareciera que el destino nos hubiera puesto en el camino a las dos ”, dijo Melanie, antes de relatar el encuentro. “Ella me contactó a mí para realizar un maquillaje, fui y resultó que ella tenía imágenes de Marilyn por todos lados. Entonces yo le ofrecí que hiciéramos algo sobre ella y nunca me imaginé que iba a compartir el mismo sueño: ella buscaba una chica que se pareciera y yo, que siempre quise ponerme en ese luga”, relató.

A diferencia de lo que suele suceder en las caracterizaciones convencionales, la motivación de Melanie trascendía lo visual . La estudiante, modelo y community manager comentó que su vínculo con Monroe provenía de un conocimiento profundo de su biografía, sus batallas personales y la construcción consciente que realizó Norma Jean para sobrevivir en una industria sumamente compleja.

“ Marilyn Monroe no me atrae tan solo por su belleza, porque era una mujer hermosísima, sino por su historia de vida . Había algo en ella que me llamaba muchísimo la atención y empecé a indagar en su historia y me atrapó, porque no es lo que todos creen, que era una carita bonita nada más, tiene una historia muy nostálgica, muy triste, muy luchadora por todo lo que tuvo que pasar. Ella creó a Marilyn Monroe para olvidarse de todos los problemas que ella tenía”, contó.

Extensa jornada y equipo multidisciplinario

Transformar una visión conceptual en un homenaje impecable requirió la suma de voluntades y la intervención directa de diversos talentos del medio local. El equipo estuvo integrado por Lucas Di Carlo a cargo del diseño de color, Paula en el peinado, David Rufina en el vestuario, Nicolás Frías como fotógrafo y realizador audiovisual, junto a las locaciones brindadas por los hoteles Del Bono y Villa Don Tomás.

11 horas llevó convertir a Melanie en Marilyn

Para lograr una fidelidad absoluta, Sosa debió someterse a drásticos cambios estéticos que demandaron alrededor de 9 horas de labor técnica: “Yo arriesgué mi cabello, me cortaron, me decoloraron y me tiñeron. Hicimos muchísimas cosas, la verdad fue increíble poder estar en el lugar de ella, aunque sea por un rato. Fueron muchísimas horas de trabajo, empezamos como a las 2 de la tarde y terminamos a las 11 de la noche. Una locura, muchísimo”, apuntó.

Proyección en San Juan y nuevas interpretaciones

Con la primera etapa difundida a través de redes sociales mediante videos del proceso e imágenes finales, la aspiración del equipo apunta a consolidar el proyecto, llevarlo a eventos públicos o presencias caracterizadas, y dar continuidad a la propuesta con nuevas figuras icónicas del cine y la cultura pop.

“A nosotros nos encantaría que se haga más conocido, que este proyecto pueda llegar a más gente y se pueda llegar a ver porque la verdad que salió todo muy bien y nos encantaría que se reconozca. Si se nos da la oportunidad, si alguien nos busca para volverla a recrear, nosotros felices de volverla a traer a la vida”, concluyó entusiasmada "la Marilyn sanjuanina".

Mirá la transformación

"Poder cumplir este sueño y homenajear a mi ícono favorito fue algo realmente especial para mí. Gracias a este gran equipo que hizo posible que este proyecto cobrara vida y me acompañó en este sueño", escribió Meli en sus redes.