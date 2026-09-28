Mirtha Legrand evoluciona favorablemente: qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei confirmó que la conductora evoluciona favorablemente y finalizó el tratamiento con antibióticos. Permanece internada y el miércoles habrá un nuevo parte médico.

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand y confirmó una evolución favorable en su estado general. La conductora permanece internada en la institución porteña desde el pasado 18 de septiembre, cuando debió ser hospitalizada por un cuadro compatible con neumopatía.

Según el comunicado firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe, Mirtha finalizó el tratamiento antibiótico que venía recibiendo durante los últimos días. El informe señaló además que continúa acompañada por su familia durante la internación y agradeció las muestras de afecto recibidas desde que se conoció su estado de salud.

El nuevo parte médico difundido este lunes por el Sanatorio Mater Dei confirmó la evolución favorable de Mirtha Legrand. (Foto: Sanatorio Mater Dei) La conductora había ingresado nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía, una denominación médica amplia que se utiliza para referirse a enfermedades o afecciones pulmonares y que no determina por sí sola una patología específica. Desde entonces permanece bajo seguimiento del equipo médico.

Cuándo habrá un nuevo parte médico El informe difundido este 28 de septiembre llevó tranquilidad al entorno de la conductora al confirmar que completó la medicación antibiótica y que su evolución continúa siendo favorable. No obstante, el sanatorio no informó por el momento una fecha de alta, por lo que seguirá internada y bajo control médico.

Durante el último fin de semana, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha mientras su abuela permanece internada. La conductora había dado detalles sobre su evolución antes de comenzar el programa y explicó que la prioridad seguía siendo su recuperación.