Salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico de la diva

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand , de 99 años, y llevó tranquilidad sobre su evolución. Según el comunicado oficial, la histórica conductora “continúa mejorando día a día” del cuadro de neumopatía que motivó su internación y presenta una buena evolución.

Sin embargo, los médicos decidieron que permanezca hospitalizada durante los próximos días para mantenerla bajo control y continuar con los cuidados necesarios. El documento fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y anticipó que, si no hay cambios, el próximo informe será difundido el viernes.

El comunicado fechado este 23 de septiembre señala que Legrand mantiene una evolución favorable de la neumopatía y continuará internada de manera preventiva mientras completa el tratamiento.

En el documento, el centro médico indicó además que tanto la familia como los profesionales que atienden a la conductora agradecen los saludos y las muestras de cariño recibidas desde que se conoció su nueva hospitalización.

El nuevo parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei confirmó que Mirtha Legrand continúa mejorando, aunque seguirá internada durante los próximos días.

La decisión de mantenerla internada busca garantizar un seguimiento permanente teniendo en cuenta su edad y el cuadro respiratorio que atraviesa. Por el momento, el comunicado no menciona nuevas complicaciones ni modificaciones en el tratamiento.

Una nueva internación después de haber recibido el alta

Mirtha había sido internada nuevamente el viernes 18 de septiembre en el Mater Dei, menos de una semana después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio anterior. En esa oportunidad, la institución informó que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería internada para realizar estudios, tratamiento y controles.

Días antes, la conductora había atravesado una primera internación por un cuadro respiratorio bronquial, que comenzó el 7 de septiembre. Evolucionó favorablemente y recibió el alta el 13 para continuar recuperándose en su casa, pero cinco días después regresó al sanatorio.

Durante su ausencia televisiva, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha y aseguró públicamente que su abuela se encontraba recuperándose.

Seguirá internada y habrá un nuevo parte el viernes

La principal novedad de este miércoles es que, aunque la evolución es positiva, todavía no hay una fecha confirmada para el alta médica. Los profesionales optaron por mantener a Legrand hospitalizada durante los próximos días para continuar controlando su recuperación.

El parte oficial marca así una mejora respecto de los primeros días de esta segunda internación, pero mantiene la cautela médica. De no registrarse cambios relevantes, el Sanatorio Mater Dei volverá a informar sobre su estado de salud el próximo viernes.