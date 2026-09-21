Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente y sigue internada

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora responde de acuerdo a lo esperado y continúa con el tratamiento y los controles médicos.

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el viernes 18 de septiembre luego de haber ingresado nuevamente al centro asistencial por un cuadro compatible con neumopatía. La actualización llevó tranquilidad sobre su evolución y confirmó que continuará bajo seguimiento médico.

Según el comunicado firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, “la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”. El documento agregó que la conductora sigue con el tratamiento específico indicado para el cuadro y con los controles necesarios.

El nuevo parte médico difundido este lunes por el Sanatorio Mater Dei confirmó que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente. Cómo sigue Mirtha Legrand El comunicado también informó que la conductora recibió durante su internación la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de respeto y cariño recibidas durante los últimos días. En caso de que no se produzcan cambios relevantes en su estado, el sanatorio anticipó que el próximo parte médico será difundido el miércoles.

La histórica conductora, de 99 años, había regresado al Mater Dei el viernes 18, pocos días después de haber recibido el alta de una internación anterior. En aquella oportunidad, el parte oficial indicó que había ingresado por un “cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para realizar estudios, tratamiento y controles.

La nueva hospitalización se produjo después de una primera internación durante septiembre por un cuadro respiratorio bronquial. Tras mostrar una evolución favorable, Legrand había recibido el alta y continuado su recuperación en su domicilio, pero días más tarde debió volver al sanatorio para ser evaluada nuevamente.