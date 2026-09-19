Difundieron el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

A menos de una semana de haber recibido el alta médica, Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei. La conductora ingresó durante la tarde y, horas después, la institución difundió un nuevo parte sobre su estado de salud.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei

Qué es la neumopatía, la afección por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía”, informaron desde el centro médico. Según precisaron, la conductora permanece internada para realizar los estudios correspondientes, recibir tratamiento y continuar bajo los controles de los profesionales.

El Sanatorio Mater Dei también indicó que, “de no mediar cambios”, se emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes, por lo que durante el fin de semana continuará bajo seguimiento.

La nueva internación se produce pocos días después de que Mirtha regresara a su casa tras permanecer internada por un cuadro respiratorio. El lunes pasado, su hija Marcela Tinayre había contado que la conductora se encontraba bien, aunque todavía tenía una tos persistente.

En diálogo con Puro Show, programa de eltrece, Tinayre había explicado que su madre continuaba recuperándose y que la tos podía prolongarse durante varios días luego de una bronquitis. “Está muy bien, sigue recuperándose porque salió ayer y está con mucha tos”, había señalado.

Durante esa conversación también le consultaron si el cuadro podía haber estado relacionado con las últimas apariciones públicas de Mirtha. Marcela contó que tanto ella como otros integrantes de la familia le habían recomendado reducir sus salidas y cuidarse especialmente del frío.

“Le habíamos dicho muchas veces ‘Pero mamá, no salgas tanto’”, relató Tinayre, y agregó que los bronquios representan una de las principales debilidades de salud de la conductora.

Por el momento, el último parte médico señala que Mirtha Legrand continúa internada para realizarse estudios y recibir el tratamiento correspondiente, mientras se espera una nueva actualización oficial sobre su evolución.