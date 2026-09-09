Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico

La conductora de 99 años permanece en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial. Permanece en una habitación común y bajo seguimiento médico.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires y evoluciona favorablemente, según la última información difundida sobre su estado de salud.

La conductora, de 99 años, ingresó al centro médico el lunes pasado debido a un cuadro respiratorio bronquial y permanece en una habitación común, donde continúa con el tratamiento indicado y los estudios correspondientes.

Durante la internación, Legrand se mantuvo de buen ánimo y pudo descansar con normalidad. Según trascendió a través de su entorno, su evolución es seguida de cerca por los profesionales que la atienden y, de continuar de esta manera, podría recibir el alta próximamente.

La internación se produjo luego de que la conductora presentara síntomas compatibles con un cuadro de bronquitis, situación que también la obligó a suspender la grabación de uno de sus programas.

En los últimos días también se conocieron detalles de los estudios realizados durante su estadía en el sanatorio. Según información difundida por la periodista Mercedes Ninci, una tomografía mostró signos inflamatorios pulmonares y otros hallazgos que fueron evaluados por el equipo médico. No obstante, las informaciones disponibles coinciden en que Legrand permanece clínicamente estable y bajo control.