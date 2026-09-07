    • 7 de septiembre de 2026 - 12:01

    Mirtha Legrand fue internada por bronquitis y permanece en observación

    La conductora, de 99 años, ingresó al sanatorio Mater Dei para realizarse estudios de control. Según su entorno, se encuentra bien y de buen ánimo.

    Mirtha Legrand no estuvo en la grabación del viernes.

    Mirtha Legrand no estuvo en la grabación del viernes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mirtha Legrand fue internada este lunes en el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios y controles médicos luego de presentar un cuadro de bronquitis. La conductora, de 99 años, se encuentra en sala común y, según informaron desde su entorno, permanece de buen ánimo.

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    El comunicado oficial del sanatorio Mater Dei sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

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    La noticia fue confirmada por su amigo íntimo y asesor, Héctor Vidal Rivas, quien aseguró que la diva se encuentra “bien”.

    En los días previos, Legrand ya había presentado síntomas compatibles con un cuadro gripal y, por precaución, había decidido guardar reposo en su domicilio. Sin embargo, ante la persistencia del cuadro respiratorio, sus médicos resolvieron que ingresara al sanatorio para mantenerla bajo control.

    Juana Viale volvió a reemplazarla en la “mesaza”

    Debido a su estado de salud, Juana Viale fue nuevamente la encargada de reemplazar a su abuela al frente de su tradicional programa.

    La nieta de Mirtha tomó el mando de la “mesaza”, una situación que ya se había producido en otras oportunidades cuando la histórica conductora debió ausentarse de la pantalla.

    Según trascendió desde el círculo familiar, la internación tiene carácter preventivo y busca mantener a Legrand monitoreada mientras se realizan los controles correspondientes.

    De acuerdo con la información difundida por su entorno, la conductora permanece en una sala común, sin que hasta el momento se hayan informado complicaciones relacionadas con el cuadro de bronquitis.

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