Del elogio en WhatsApp al reencuentro en el teatro: el humorista sanjuanino "El Yarco" se juntó con Moria Casán

Tras volverse viral con su impecable imitación y recibir un audio privado donde la diva lo llenó de elogios, el humorista sanjuanino Mauricio Nozica viajó para presenciar la obra y se encontró con "La One" en camarines

Lo que comenzó con una divertida parodia viral en redes sociales terminó convirtiéndose en un vínculo directo con la gran diva argentina. Tras el revuelo generado por su imitación —que incluso motivó a la propia Moria Casán a elogiarlo públicamente y asegurar que "ni siquiera Fátima Flórez la puede sacar como es", el humorista sanjuanino Mauricio Nozica, conocido popularmente como "El Yarco", dio un paso más: viajó a verla al teatro y se juntó con ella en camarines.

Del chat privado a los aplausos en "Cuestión de género" La historia entre la legendaria conductora y el artista sanjuanino sumó un nuevo capítulo cuando "El Yarco" decidió ir personalmente a presenciar la obra de teatro "Cuestión de género", protagonizada por Casán. Tras la función, el encuentro se concretó, sellando en persona la buena onda que había nacido semanas atrás a través de la pantalla de Instagram.

Cabe recordar que todo se desató cuando Nozica publicó un video imitando a la perfección la voz, la gestualidad y los inconfundibles modismos de la "One". Aquel trabajo no pasó desapercibido para Moria, quien le envió un audio privado de WhatsApp para felicitarlo por su talento y marcar una fuerte comparación que dejó a todos boquiabiertos.

Un espaldarazo al talento sanjuanino en las redes Para el artista local, la devolución y este posterior encuentro presencial significaron un espaldarazo enorme a su trabajo en plataformas digitales, donde viene construyendo su popularidad a base de ingenio y humor.