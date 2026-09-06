    • 6 de septiembre de 2026 - 13:06

    Cómo es la vida de Luciana Aymar a los 49 años: su familia en Chile y el proyecto que la mantiene ligada al deporte

    La histórica capitana de Las Leonas se retiró del hockey profesional en 2014, pero continuó vinculada al deporte a través de distintos emprendimientos. Actualmente vive en Santiago junto al extenista chileno Fernando González y sus hijos.

    Lucha Aymar.

    Lucha Aymar.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luciana Aymar construyó una de las carreras más destacadas de la historia del hockey mundial. La rosarina, considerada una de las grandes referentes de Las Leonas, fue elegida en ocho oportunidades como la mejor jugadora del mundo y dejó la competencia profesional en 2014.

    Leé además

    Luciana Aymar.

    El eufórico festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas
    Elena Roger interpretará en San Juan clásicos de su repertorio, como No llores por mí Argentina y La Vie en Rose, acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg.

    Elena Roger: "Este espectáculo es un momento de disfrute de la música"

    Por Estela Ruiz M.

    A más de una década de su retiro, su vida tomó un rumbo diferente. Instalada en Santiago de Chile junto al extenista Fernando González, Aymar encontró un nuevo equilibrio entre su faceta familiar y diferentes proyectos vinculados al deporte y al mundo empresarial.

    La exjugadora comparte su vida con González y sus hijos, Félix y Lupe, quienes ocupan un lugar central en su presente. A través de sus redes sociales, la pareja suele compartir imágenes de viajes y distintos momentos de la vida cotidiana en familia.

    Aunque ya no forma parte del circuito profesional, Aymar mantiene una fuerte conexión con el deporte que la convirtió en una figura reconocida internacionalmente.

    Del hockey a los negocios

    Después de su retiro, Aymar aprovechó su experiencia y los contactos construidos durante años de carrera para incursionar en el ámbito empresarial.

    Uno de sus proyectos estuvo relacionado con Women4Sports, una iniciativa orientada a acompañar y potenciar las carreras de deportistas, especialmente aquellas que buscan acceder a nuevas oportunidades dentro de la industria deportiva.

    La propuesta funcionó como un vínculo entre atletas, marcas y distintos actores del mundo empresarial, con el objetivo de facilitar patrocinios, representación y herramientas para el crecimiento profesional.

    Aymar también participó en proyectos destinados a visibilizar las historias de mujeres deportistas.

    Un libro para destacar a las mujeres del deporte

    Entre esas iniciativas se encuentra “Épicas”, una publicación que reunió las historias y experiencias de 80 mujeres vinculadas a distintas disciplinas deportivas en Chile.

    El proyecto buscó poner el foco en las trayectorias de las protagonistas, sus esfuerzos y los obstáculos que atravesaron para alcanzar sus objetivos, además de convertirse en una fuente de inspiración para nuevas generaciones.

    Así, la vida de Aymar después del retiro mantuvo un denominador común: el deporte. La diferencia es que ahora lo hace desde otro lugar, lejos de las competencias y de la exigencia de la alta competencia, pero utilizando su experiencia para impulsar nuevos proyectos.

    A los 49 años, la excapitana de Las Leonas atraviesa una etapa marcada por la familia, los emprendimientos y su vínculo permanente con el deporte, mientras continúa siendo una de las figuras más reconocidas del hockey argentino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san juan escribe 2026: se presentaron mas de 240 obras e inicia el proceso de seleccion

    San Juan Escribe 2026: se presentaron más de 240 obras e inicia el proceso de selección

    Por Celeste Roco Navea
    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ, rumbo a Mendoza (foto gentileza UNSJ)

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ llevará su música a Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los Palmeras, viejos buenos tiempos

    Los Palmeras de luto: falleció un integrante histórico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El show subirá a escena a Ana Laura Paroldi, Guadalupe de la Fuente y Agustina Brizuela, con producción y dirección artística de Eugenia Tejada. 

    Reinas del Caos: un show para corazones rotos de amor

    Por Estela Ruiz M.