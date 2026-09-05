Reinas del Caos: un show para corazones rotos de amor

El show subirá a escena a Ana Laura Paroldi, Guadalupe de la Fuente y Agustina Brizuela, con producción y dirección artística de Eugenia Tejada.

Cuatro destacadas artistas sanjuaninas unieron su talento para dar vida a Reinas del Caos, un show musical centrado en las más desgarradoras baladas latinoamericanas de todos los tiempos. Al llamado de "¿Alguna vez te rompieron el corazón?", el espectáculo tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en Sala De Estar.

El proyecto está integrado por las cantantes Guadalupe de la Fuente y Ana Laura Paroldi, junto a la tecladista Agustina Brizuela. La propuesta completa su equipo artístico con la producción y dirección creativa a cargo de Eugenia Tejada.

Este show nació del gusto compartido de sus integrantes por la música romántica y la necesidad de explorar nuevos formatos expresivos. “Yo amo las baladas y las chicas también; la excusa es que sea un repertorio dolido; y por eso el nombre del proyecto”, contó De la Fuente a DIARIO DE CUYO sobre el concepto de la propuesta.

De Sandro a Mon Laferte “Venite a cantar con nosotras todos esos clásicos que te acompañan cuando te rompen el corazón”, invitan las artistas al público, desde sus redes.

El show, que contará con invitados, ofrecerá un recorrido por emblemáticas y desgarradoras canciones de amor y desamor, popularizadas por figuras como Sandro, Mon Laferte, Belinda y Amanda Miguel. Además, las artistas conciben la puesta en escena como un espectáculo integral que trasciende el formato musical convencional.