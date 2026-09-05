Agenda cultural de San Juan: una buena cartelera para disfrutar el sábado

La agenda cultural de San Juan ofrece una atractiva y variada propuesta para disfrutar este sábado 5 de septiembre . La provincia se llena de arte y cultura con una amplia oferta que incluye shows musicales, festivales populares, obras teatrales, espectáculos de danza, encuentros literarios e ilusionismo para todos los gustos y edades.

Agenda cultural de San Juan: una jornada repleta de música, arte y espectáculos en vivo

Agenda cultural de San Juan: música, fiestas y ferias para ir cerrando el mes

Durante la jornada destacan peñas folclóricas, tributos del rock, punk, metal y desfiles de agrupaciones gauchas. Además, el público podrá recorrer diversas ferias artesanales, propuestas de arte urbano, talleres de ilustración, danza de malambo, magia en vivo y obras teatrales de primer nivel. Completan este gran despliegue diversas muestras, exposiciones y visitas gastronómicas gratuitas.

MusiPeña Cultivando el folclore. Con Los Videla, Caile, La Camelar y más artistas. En la Escuela de Música (Felix Aguilar 387 norte) Bono contribución $8.000.

Canción animal. Música para volar . A las 20:30 h en el Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas: desde $20.000 en Avantti

Lateralus - Tool . Metal progresivo. A las 21:30 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este)

Lucas Bongiovanni. A las 22:00 h en FanFest (Abraham Tapia y Ruta 40) Contacto 2644703790

2 Minutos. A las 22:00 h en Hugo Espectáculos (España 70 sur) Entradas playticket

2 Minutos

Gloria Noise. A las 23:00 h en Casino el Bono Park. Entrada libre y gratuita.

Willy Herrera y Monofloro. A las 23:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital)

Leo Jorquera. A las 23:30 h en Tutti Pizza (Rivadavia)

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta del Molino Viejo. A las 13:00 h en Predio del Molino Viejo, Huaco. Gratis.

Festival del Inmigrante. DE 18:00 a 00:00 h en Parque de Mayo (detrás del Monumento a San Martín) Gratis

ENCUENTROS

Movimiento Tren. Música, arte urbano, feria de diseño. Desde las 19:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia)

Encuentro de ilustración. Charlas, shows, cortos, gastronomía. A las 20:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

ILUSIONISMO

Herny Evans y Zimurk. El Arte de lo Inexplicable. A las 21:00 h en Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia) Entradas: Valor $15.000 en Entradaweb.

Henry Evans

DANZA

Selectivo de Malambo Femenino. Desde las 10:00 h en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Valle Fértil. Entrada general $3.000.

Belly Night. A las 21:30 h en Rockanrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

TEATRO

Abrazadas al abismo. De Abisma Teatro. Dirección: Marcelo Olivero. A las 21:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116, sur) Anticipada $15.000

Abrazadas al abismo

Teatro Exprés Off. 21:30 h, obra “Intento de pertenecer”, de la compañía española Mutable XT, dirigida por Benjamín Slavutzky. Entradas al 2644678737. En Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este)

LITERARIAS

Reloj de arena. Espacio de poesía oral, música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores. A las 18:00 h, en Complejo La Superiora (Dr. Ortega entre Conector Sur y Paula A. de Sarmiento) Gratis

ENCUENTROS

Desfile telúrico. Bailarines folklóricos, carros antiguos, gauchos. En el marco del festival folclórico San Juan Danza. Desde las 10:30 h, sobre Avenida Ignacio de la Roza (centro) Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Inaugura a las 17:00 h. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Casa Natal de Sarmiento

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Histórico Agustín Gnecco

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365