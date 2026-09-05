    • 5 de septiembre de 2026 - 08:27

    Agenda cultural de San Juan: una buena cartelera para disfrutar el sábado

    Habrá desde teatro experimental hasta magia, pasando por bandas de rock, festivales y encuentros variados.

    La Agenda cultural de San Juan trae Canción Animal, el nuevo espectáculo de Música para volar.&nbsp;

    La Agenda cultural de San Juan trae "Canción Animal", el nuevo espectáculo de Música para volar. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan ofrece una atractiva y variada propuesta para disfrutar este sábado 5 de septiembre. La provincia se llena de arte y cultura con una amplia oferta que incluye shows musicales, festivales populares, obras teatrales, espectáculos de danza, encuentros literarios e ilusionismo para todos los gustos y edades.

    Leé además

    La agenda cultural de San Juan incluye la exitosa obra teatral El museo del vino, de Tania Leyes. 

    Agenda cultural de San Juan: música, fiestas y ferias para ir cerrando el mes
    La agenda cultural de San Juan incluye la presentación de El camino de Solgo, nuevo álbum de Raly Barrionuevo. 

    Agenda cultural de San Juan: una jornada repleta de música, arte y espectáculos en vivo

    Durante la jornada destacan peñas folclóricas, tributos del rock, punk, metal y desfiles de agrupaciones gauchas. Además, el público podrá recorrer diversas ferias artesanales, propuestas de arte urbano, talleres de ilustración, danza de malambo, magia en vivo y obras teatrales de primer nivel. Completan este gran despliegue diversas muestras, exposiciones y visitas gastronómicas gratuitas.

    MÚSICA

    MusiPeña Cultivando el folclore. Con Los Videla, Caile, La Camelar y más artistas. En la Escuela de Música (Felix Aguilar 387 norte) Bono contribución $8.000.

    Lateralus - Tool. Metal progresivo. A las 21:30 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este)

    Lucas Bongiovanni. A las 22:00 h en FanFest (Abraham Tapia y Ruta 40) Contacto 2644703790

    2 Minutos. A las 22:00 h en Hugo Espectáculos (España 70 sur) Entradas playticket

    2 Minutos

    2 Minutos

    Gloria Noise. A las 23:00 h en Casino el Bono Park. Entrada libre y gratuita.

    Willy Herrera y Monofloro. A las 23:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital)

    Leo Jorquera. A las 23:30 h en Tutti Pizza (Rivadavia)

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Fiesta del Molino Viejo. A las 13:00 h en Predio del Molino Viejo, Huaco. Gratis.

    Festival del Inmigrante. DE 18:00 a 00:00 h en Parque de Mayo (detrás del Monumento a San Martín) Gratis

    ENCUENTROS

    Movimiento Tren. Música, arte urbano, feria de diseño. Desde las 19:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia)

    Encuentro de ilustración. Charlas, shows, cortos, gastronomía. A las 20:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

    ILUSIONISMO

    Herny Evans y Zimurk. El Arte de lo Inexplicable. A las 21:00 h en Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia) Entradas: Valor $15.000 en Entradaweb.

    Henry Evans

    Henry Evans

    DANZA

    Selectivo de Malambo Femenino. Desde las 10:00 h en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Valle Fértil. Entrada general $3.000.

    Belly Night. A las 21:30 h en Rockanrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

    TEATRO

    Abrazadas al abismo. De Abisma Teatro. Dirección: Marcelo Olivero. A las 21:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116, sur) Anticipada $15.000

    Abrazadas al abismo

    Abrazadas al abismo

    Teatro Exprés Off. 21:30 h, obra “Intento de pertenecer”, de la compañía española Mutable XT, dirigida por Benjamín Slavutzky. Entradas al 2644678737. En Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este)

    LITERARIAS

    Reloj de arena. Espacio de poesía oral, música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores. A las 18:00 h, en Complejo La Superiora (Dr. Ortega entre Conector Sur y Paula A. de Sarmiento) Gratis

    ENCUENTROS

    Desfile telúrico. Bailarines folklóricos, carros antiguos, gauchos. En el marco del festival folclórico San Juan Danza. Desde las 10:30 h, sobre Avenida Ignacio de la Roza (centro) Gratis

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Inaugura a las 17:00 h. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Museo Histórico Agustín Gnecco

    Museo Histórico Agustín Gnecco

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

      LAS MAS LEIDAS

      Te puede interesar

      La agenda cultural de San Juan incluye el Descarnado Tour de Maxi Prietto, en Mamadera. 

      Agenda cultural de San Juan: de todo un poco para disfrutar este viernes

      el talento oculto de johnny depp que ya vale millones en el mercado del arte

      El talento oculto de Johnny Depp que ya vale millones en el mercado del arte

      Por Redacción Diario de Cuyo
      La Chiqui no será de la partida el sábado. Su nieta tomará su lugar en El Trece.

      Sin "La Chiqui", Juana Viale hará dos al hilo el fin de semana

      Por Redacción Diario de Cuyo
      cerveza con aroma de mujer: grisette, la bebida colaborativa con una interesante historia que se podra disfrutar en san juan

      Cerveza con aroma de mujer: Grisette, la bebida colaborativa con una interesante historia que se podrá disfrutar en San Juan

      Por Celeste Roco Navea