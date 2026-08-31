Teatro Exprés prepara una renovada muestra en San Juan

El 5 de septiembre, más de 20 artistas de San Juan se sumergirán en un proceso intensivo de creación para dar vida a la edición OFF de Teatro Exprés. La propuesta se desarrollará en la Cooperativa Teatro de Arte , donde creadores locales convivirán durante una jornada experimental que culminará con una función abierta a todo el público .

La dinámica de la convocatoria busca llevar al límite los procesos tradicionales de montaje. Los participantes iniciarán la actividad a las 10 de la mañana con una clínica intensiva coordinada por un equipo interdisciplinario . Luego de horas de exploración y ensayo, las puertas del espacio cultural se abrirán a las 21:30 para compartir el resultado del laboratorio, además de la obra breve “ Intento de pertenecer” , a cargo de la compañía madrileña Mutable XT, que dirige Benjamín Slavutzky. Él es, justamente, el director general de OFF, que tiene dirección actoral de la actriz española Encarna Gómez y la gestión de producción y comunicación de Giselle Slavutzky

Esta propuesta nació hace ya algunos años en la provincia, de la mano de Benjamín Slavutzky. “El alma de esto es juntarnos con gente, ver qué estamos haciendo, pero desde la práctica, no desde los discursos, y experimentar", dijo el director a DIARIO DE CUYO.

Al reflexionar sobre el impacto de la primera edición realizada en 2018, el realizador valoró las secuelas profesionales que dejó en el entorno local. " Seguimos pensando que es la experiencia de producción más ambiciosa que hemos hecho y que nos gustaría seguir desarrollando. Y también a nivel de resultados, o sea, más allá de las obras que resultaron esa noche, creemos que fue súper positivo, porque a partir de ese momento, la gente que había participado empezó a trabajar en proyectos artísticos en conjunto. Abrió mucho el panorama de quién estaba haciendo cosas y cómo las estaban haciendo, y materialmente empezaron a producirse intercambios", sostuvo el artista, quien también hizo énfasis en la producción y difusión.

“Es algo que, por ahí, a la gente del teatro independiente como que no nos gusta tanto, o no le dedicamos tanto esfuerzo. Nosotros sí le damos esa importancia y se ve reflejado en asistencia de público y exposición”, marcó.

Nuevos perfiles en escena

A diferencia de la entrega anterior, la convocatoria actual abrió sus puertas a perfiles con diversos niveles de formación, generando una interacción atípica.

"Este año es muy diferente la experiencia a la vez anterior. Antes habíamos hecho una selección de personas que tenían una trayectoria bastante notable en su área. Este año hemos abierto una convocatoria a gente que tiene mucha trayectoria, gente que está empezando y gente que está en el medio. Esa variedad de experiencias me parece súper rica, porque apuesta más a que la gente se cruce", explicó el director. "Los equipos los hacemos por sorteo, para que la gente no tenga la posibilidad de elegir con quién trabaja, sino como lanzarnos todos juntos a la aventura", agregó.

Entre Madrid y el afecto por las tablas sanjuaninas

Radicado en España desde hace cinco años, Benjamín Slavutzky mantiene un vínculo activo con la producción cultural de su provincia natal, un territorio al que regresa constantemente para volcar sus búsquedas estéticas.

"Hace cinco años que estoy viviendo en Madrid. Volver a San Juan es no solamente volver a ver a mi familia y a mis amigas y amigos, sino también hacer las cosas que yo hacía y que me hacían feliz acá. Hacer propuestas artísticas o movidas es una parte muy importante para mí", contó el artista sobre su retorno.

En la capital española, Slavutzky encabeza emprendimientos escénicos y participa en proyectos formativos a escala europea. "Dirijo una compañía de experimentación que se llama Mutable XT, con la cual hemos traído una de las obras breves que vamos a presentar en Teatro Exprés. También estoy colaborando en proyectos en el área de formación, y colaboro con otras compañías de danza teatro", precisó quien no solo trae su bagaje a San Juan, ya que también lleva experiencias desde su tierra natal al viejo continente.

"Hay algo en la forma de la producción de lo que le decimos ‘teatro independiente’ acá, como que hay unas lógicas menos rígidas entre los roles que se desarrollan, que a mí me ha servido muchísimo y me ayuda a desarrollar un lenguaje dialogando con las lógicas de allá", dijo. “Por ejemplo, estoy dirigiendo una obra en la que hago las luces en la escena, y eso de ser intérprete y ser director y también trabajar con las luces, es algo que no se suele hacer allá porque cada cual está en su lado”, ejemplificó antes de subrayar que este “modus operandi” tan argento “es como uno de los puntos fuertes que tiene nuestra obra de teatro".

Artistas participantes de TEATRO EXPRES OFF 2026

Rosita Yunes/ Actriz- Directorx

Valentina Magali Córdoba Pineda/ Actriz

Silvia Carrizo/ Actriz

Ricardo Javier Ponce/ Actor- Directorx

Yanina Perez/ Actriz- Bailarinx- Directorx

Enrique Villafañe/ Actor

Diego Merlo/ Actor- Diseño sonoro- Audiovisual

Pablo Mercado/ Actor

Celeste Barilari/ Actriz- Bailarinx

Gema Vera/ Asistente de dirección

Agostina Adaro/ Actriz- Bailarinx- Audiovisual

Humberto García/ Actor- Directorx- Vestuarista- Clown

Sandra Viviana Chasco/ Bailarinx- Espacio escénico

Duilio Alejandro Tapia Morandi/ Bailarinx- Diseño sonoro,

Emilse Fernández / Actriz

Ana Laura Camacho Videla/ Actriz

Lourdes Correa Puebla/ Actriz

Carla Vellio/ Bailarinx

Milena Almonaci/ Actriz- Bailarinx

Paula Agostina García Fleury/ Actriz

Erica Fernandez Simonazzi/ Actriz

Guadalupe Maldonado/ Actriz

Melina Echevarría/ Vestuarista, Maquilladora y peinadora

La cita en la Cooperativa Teatro de Arte

TEATRO EXPRES OFF tendrá lugar el 5 de septiembre. Las entradas anticipadas para la muestra ya están en venta y pueden adquirirse por $10mil al +5492644678737.