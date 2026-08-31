Juan Simón fue elegido para abrir el show de Mateo Sujatovich en San Juan

El músico sanjuanino Juan Simón resultó ganador del certamen impulsado por Mateo Sujatovich para telonear su presentación del próximo 11 de septiembre en el Teatro Sarmiento . El solista se impuso en una votación popular abierta entre cinco artistas locales preseleccionados, obteniendo la valiosa oportunidad de mostrar sus canciones en ese marco.

La definición llegó tras una intensa convocatoria digital enmarcada en el proyecto federal “Mateo te presenta a vos”. A través de sus redes sociales, el líder de Conociendo Rusia anunció oficialmente los resultados para la primera etapa de su gira solista : “Estos son lxs artistas más votados por ustedes para la primera parte del tour 'Conociendo Rusia presenta Mateo'. Gracias a quienes enviaron su material y gracias a todxs por participar de la votación”, expresó la producción del músico, que regresará a San Juan en su versión solista .

La contienda local no estuvo fácil. Juan Simón compitió en la instancia fina l junto a un destacado abanico de talentos locales integrado por Escarlata (Soledad Arranz), Fabricio Pérez, Franca de Naranja Mañana y Martín Krywo . Los cinco proyectos habían sido rigurosamente seleccionados por el equipo de Sujatovich entre decenas de maquetas y maateriales enviados por artistas de toda la provincia.

El líder de Conociendo Rusia -quien subrayó que "No lo elegimos nosotros, sino la gente"- se refirió la importancia de brindar este espacio a proyectos emergentes: " Es algo súper importante en la carrera de todos los artistas, todos hemos abierto conciertos de todo tipo, entonces es lindo dar ese lugar a artistas emergentes de cada provincia,que puedan tener esta oportunidad de mostrar su música en su ciudad a su gente ".

Poniéndose en las zapatillas de quienes actuarán antes de su show, Sujatovich dijo que es una experiencia que él también vivió, más allá de ser un apellido más que conocido en la escena: "Mi primer año de Conociendo Rusia me lo pasé teloneando a un montón de grupos y sí, por supuesto que fue súper importante para mí", dijo el músico, feliz con la convocatoria, con la idea de que sean muchos los solistas y bandas que quieran estar en su recital.

"Es muy lindo y corresponde con el momento, con todos estos años de haber construido mucho y haber construido en cada ciudad un montón de público. Es lindo poder abrirle hoy la puerta a otros artistas y con la confianza que tiene el público en mí, que sabe que el grupo seleccionado va a ser lindo y que van a poder escucharlo y disfrutarlo", señaló de cara al show del 11 de noviembre, que tendrá a Juan Simón como telonero local.