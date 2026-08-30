De Jáchal a conquistar Buenos Aires: Modern Dance hizo historia en un certamen nacional de danza

Meses de ensayos, preparación y gestiones para reunir fondos tuvieron su recompensa para Modern Dance . Alumnos del instituto ubicado en Jáchal llegaron hasta Buenos Aires para participar del Certamen Nacional Elemental Dance y regresaron con una cosecha de premios que evidencian el talento que hay en San Juan.

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El certamen se realizó el pasado domingo 23 de agosto, y en la previa mucho fue el trabajo que tuvieron los alumnos del instituto y sus familias, todos bajo la coordinación de Matías Castro, director y creador del espacio que alberga decenas de jachalleros que asisten para aprender folklore, tango, contemporáneo, entre otras expresiones.

“La verdad es que ha sido un trabajo bastante largo. Desde fines de abril comenzamos a realizar acciones para conseguir fondos para viajar” , contó Castro a DIARIO DE CUYO. Afortunadamente, el esfuerzo permitió concretar el sueño que desde hacía tres o cuatro años venían teniendo, y era poder participar en una competencia de estas características.

En total viajaron 36 personas, de las cuales 26 eran bailarines. El resto de la comitiva estuvo integrado por padres y personas que colaboraron con detalles fundamentales para cada una de las presentaciones.

Para muchos de los integrantes del instituto, el viaje representó una experiencia inédita incluso antes de comenzar a competir. La mayoría de los bailarines no conocía Buenos Aires y, para Castro, llegar hasta allí ya significaba haber alcanzado una meta, fuera de los resultados que se obtuvieron.

La emoción también estuvo ligada al escenario elegido para el certamen. “Fue en el Teatro Astor. Estar en ese escenario emblemático e importante de la Argentina, donde pasaron muchos artistas conocidos fue lindo”, expresó el director.

El grupo presentó 21 coreografías de danza contemporánea, folklore y tango. Hubo parejas, grupos, solistas y tríos, con participantes de edades que fueron desde los 11 hasta los 30 años. “Fue un proceso largo en cuanto al armado coreográfico. Hemos tratado de llevar la impronta que tenemos”, señaló Castro.

Premios, distinciones y un subcampeonato inesperado

Modern Dance debió medirse con instituciones de alto nivel artístico. Aunque el certamen es de carácter nacional, con la participación de grupalidades de distintas provincias, Castro indicó que también participaron escuelas provenientes de Uruguay, por lo que durante el evento fue presentado como una competencia de nivel internacional.

“Nos quedamos alucinados, las otras instituciones tenían muy buen nivel artístico”, recordó.

Al finalizar las presentaciones y la entrega de premios, comenzaron a llegar los reconocimientos para la delegación sanjuanina. Además de los distintos primeros, segundos y terceros puestos obtenidos por sus coreografías, recibieron cuatro menciones especiales. Matías Tapia fue distinguido por su desempeño en Malambo Norteño. Por su parte, Pilar González y Angie Allegue recibieron el reconocimiento a la Mejor Técnica del Certamen.

Incluso el propio Matías Castro fue reconocido con una mención especial como Mejor Profesor del Certamen.

La sorpresa de la jornada se dio cuando Modern Dance fue anunciada como subcampeona del certamen. “Me quedé shockeado de la emoción”, recordó Castro.

El esfuerzo que sigue después de los aplausos y los premios

Lejos de tomarse un descanso después de la competencia, en Modern Dance ya comenzaron a pensar en los próximos desafíos a asumir, siempre con la danza entre ellos.

El instituto trabaja con la expectativa de volver a ser convocado, como ocurre habitualmente, para participar de la Fiesta Nacional de la Tradición. A la vez, prepara su función anual, prevista para diciembre. También recibieron invitaciones para otros certámenes que se realizarán en Mendoza y La Rioja, aunque la participación todavía está siendo evaluada luego del esfuerzo que demandó el reciente viaje.

Para Castro, cada paso conseguido tiene detrás el compromiso de los bailarines, las familias y quienes acompañan al instituto.

“Esto siempre ha sido a pulmón, tanto para padres y bailarines, y acompañando yo como profesor”, resumió.

Y fue justamente ese esfuerzo colectivo el que terminó llevando a los 26 bailarines desde Jáchal hasta uno de los escenarios porteños más reconocidos. Allí, después de meses de trabajo, la emoción llegó en forma de aplausos, premios, distinciones y un subcampeonato que convirtió el sueño de competir en un reconocimiento para todo el grupo.