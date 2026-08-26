Casi 40 perros de Jáchal buscan un nuevo hogar: la campaña detrás de una mudanza que busca familia fuera del departamento

El Hogar Animal Jáchal puso en marcha una campaña de adopción con un objetivo concreto: encontrar un nuevo hogar a la mayor cantidad posible de perros antes de la mudanza del refugio que deberá realizar en los próximos días. La convocatoria no solo está dirigida a vecinos del departamento, sino que se extiende a familias de cualquier punto de San Juan que estén dispuestas a adoptar.

Dolor por la muerte de un conocido periodista y comerciante sanjuanino: fue pionero en su departamento

El refugio, que funciona bajo la guarda de la Asociación Civil Animal San José, deberá abandonar las instalaciones que ocupa actualmente en Niquivil y trasladar a sus animales a un nuevo espacio cedido por el municipio. Son 39 perros los que se encuentran bajo el cuidado actual y la intención de la asociación es que algunos puedan comenzar una nueva vida antes de enfrentar el estrés del traslado.

“Queremos trasladar la menor cantidad de animales posibles, y que los perros tengan la posibilidad de tener una familia” , explicó a DIARIO DE CUYO Cristina Ruiz, presidenta de la Asociación Civil Animal San José.

El Refugio Hogar Animal Jáchal dio sus primeros pasos hace nueve años y en febrero próximo cumplirá una década. En algún momento llegó a albergar hasta 70 perros. Ahora, ante la mudanza, la asociación decidió reforzar la búsqueda de adoptantes.

De los 39 animales que actualmente están en el refugio, 25 son perros adultos, es decir, mayores de un año. También hay animales de alrededor de un año y medio y perros de hasta ocho años, que son justamente algunos de los que más dificultades tienen para encontrar una familia.

Desde la asociación explicaron que se trata de animales socializados y que cada uno cuenta con una ficha en la que se registra su perfil. De esta manera, cuando una persona se acerca con intención de adoptar, se analiza qué perro puede adaptarse mejor a las características y necesidades de esa familia. “Tenemos perro de compañía, que pueda cuidar una finca, y de tamaño chico para familias que viven en espacios reducidos”, detalló Ruiz.

La experiencia reciente demuestra que las adopciones pueden concretarse más allá de Jáchal. Durante el último año fueron dados en adopción 15 perros adultos, de los cuales 10 fueron recibidos por familias de otros departamentos de San Juan, entre ellos Ullum, Pocito y Caucete.

“Acá en el departamento la gente trata de adoptar perros de tamaño pequeño”, explicó Ruiz. Por eso, la asociación busca ampliar la convocatoria hacia otros lugares de la provincia, donde también puedan aparecer familias interesadas en adoptar perros adultos y así brindarles la posibilidad de tener una nueva vida, rodeados de cuidados responsables y amor.

No hay excusas: la asociación lleva al perro hasta su nuevo hogar

Uno de los aspectos que busca facilitar el proceso de adopción responsable es que las familias interesadas no necesariamente deben trasladarse hasta Jáchal para adoptar al perro. Sobre ello, Ruiz explicó que una vez que una persona se comunica con la asociación, se realiza una entrevista para conocer las características del hogar y las expectativas de la familia.

A partir de allí se busca el perfil de perro que mejor se adapte y se acuerda una fecha para concretar la adopción. “En un mismo día hacemos el viaje, lo llevamos y lo dejamos en la puerta del domicilio de donde el animal va a vivir, sin importar el punto de San Juan”, contó Ruiz, aclarando que todos los animales que están bajo la guarda de la asociación se encuentran debidamente castrados, esterilizados y vacunados.

La adopción además contempla un contrato y seguimiento durante un año. La asociación se comunica con las familias y recibe fotografías del estado del canino y documentación como el carnet de vacunación. En el caso de los cachorros, el seguimiento se mantiene hasta que cuentan con su carnet de vacunación y son castrados.

Una mudanza que aceleró la búsqueda de hogares para casi 40 perros

La campaña se da en el marco de una situación que comenzó el año pasado, cuando la asociación debió enfrentar un pedido de desalojo del terreno donde funcionaba el refugio, en Niquivil.

El lugar había sido cedido originalmente por una de las socias para instalar el espacio, pero posteriormente familiares de la persona que había cedido el terreno lo vendieron y la asociación tuvo que afrontar un juicio de desalojo. Ante esa situación, recurrieron al municipio, que intervino y logró frenar el proceso con el compromiso de otorgarles un nuevo espacio. El convenio se extendió por seis meses y vence este 31 de agosto, fecha para la cual deberán completar el traslado.

El nuevo refugio se está preparando en instalaciones municipales de la zona de Tamberías. Para la asociación, el cambio representa una ventaja en materia de logística, ya que pasarán de estar a unos 25 kilómetros del centro de Jáchal a aproximadamente ocho kilómetros.

Pero mientras se acondiciona el nuevo lugar la prioridad está puesta en reducir la cantidad de perros que deberán atravesar la mudanza. “Como asociación nos favorece el traslado, el tema es que queremos que los perros tengan la posibilidad de tener una familia”, remarcó Ruiz.

Cómo adoptar un perro en Jáchal

Las personas interesadas pueden comunicarse con la asociación a través de los teléfonos publicados en el perfil de Instagram @hogar.animal.jachal. Allí se inicia la conversación para conocer las características del animal y las condiciones de la familia interesada.

Para los perros del refugio, la mudanza puede significar simplemente cambiar de lugar. Pero para quienes logren ser adoptados, puede representar algo mucho más importante, dejar atrás el refugio y tener, finalmente, una familia propia.