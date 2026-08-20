El Chango Huaqueño regresará a Huaco y preparan el traslado de sus restos para septiembre

A casi un año de su fallecimiento, Horacio Villafañe, el recordado Chango Huaqueño, podría regresar definitivamente a Huaco , la tierra que marcó su vida, su música y hasta su nombre artístico. Actualmente se trabaja en la posibilidad de trasladar sus restos hasta el cementerio de esa localidad de Jáchal, en una jornada que buscará convertirse en un homenaje popular al reconocido folclorista sanjuanino.

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La fecha que se maneja por el momento es el sábado 5 de septiembre , aunque todavía quedan aspectos organizativos por resolver y la realización del traslado no fue confirmada oficialmente. La elección de ese día tendría además un fuerte componente simbólico, ya que coincidiría con la reprogramación de la tradicional Fiesta del Molino Viejo , celebración de Huaco destinada a mantener viva la memoria y la obra de Buenaventura Luna.

Los restos del Chango Huaqueño permanecen actualmente en un cementerio parque privado de Pocito , donde fueron depositados luego de su muerte, ocurrida el 25 de agosto de 2025. Su fallecimiento provocó una fuerte conmoción en Jáchal y en el ambiente cultural sanjuanino, donde Villafañe era reconocido como una de las voces más representativas del folclore departamental.

Un paso importante para concretar el regreso ya fue dado por el Concejo Deliberante de Jáchal , que aprobó mediante ordenanza la donación de un nicho de primera categoría en el cementerio de Huaco para recibir los restos del artista. La decisión fue adoptada de manera excepcional en reconocimiento a su trayectoria y al lugar que ocupa dentro de la cultura popular jachallera.

En paralelo, comenzó a plantearse una iniciativa de mayor alcance para el futuro: la posibilidad de crear en Huaco un espacio conmemorativo o una suerte de panteón cultural destinado a poner en valor a figuras estrechamente ligadas con la historia de la localidad. Entre los nombres que aparecen naturalmente en esa propuesta están Buenaventura Luna y el propio Chango Huaqueño. De todos modos, la idea se encuentra todavía en una etapa preliminar y cualquier avance deberá ser consensuado con las respectivas familias.

Si finalmente se concreta el traslado, uno de los momentos centrales sería el recorrido hacia Huaco. La propuesta que comenzó a evaluarse contempla una caravana integrada por familiares, músicos, amigos y vecinos, con la posibilidad de que distintas comunidades se sumen durante el trayecto para acompañar el último regreso del cantor a su pueblo.

La eventual coincidencia con la Fiesta del Molino Viejo reforzaría el carácter cultural de la jornada. La celebración había sido postergada este año a raíz de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil y tiene como uno de sus principales objetivos homenajear la figura y la obra de Buenaventura Luna, otro de los grandes referentes nacidos en Huaco.

De confirmarse el 5 de septiembre, la localidad podría vivir una de sus jornadas más significativas de los últimos años, al reunir en una misma fecha el recuerdo de dos figuras profundamente asociadas a la identidad cultural de ese rincón de Jáchal.

El vínculo de Villafañe con Huaco atravesó toda su trayectoria. Nació allí el 6 de noviembre de 1953 y convirtió a su pueblo en una presencia permanente dentro de sus canciones, historias y presentaciones. A lo largo de su carrera compuso más de un centenar de canciones y editó 14 discos, consolidándose como uno de los intérpretes más identificados con las tradiciones y el paisaje jachallero.

Su propia historia artística estuvo ligada desde muy temprano al folclore local. La figura del Chango Huaqueño quedó asociada a una manera de cantar y contar las costumbres de su tierra, algo que mantuvo hasta sus últimos años y que convirtió a Huaco en una parte inseparable de su identidad pública.

Por eso, el posible traslado de sus restos excede el aspecto formal de una ceremonia. Para quienes impulsan la iniciativa, significaría que el Chango Huaqueño vuelva definitivamente a la tierra que cantó durante toda su vida, en un regreso que podría reunir a familiares, artistas y vecinos en un homenaje colectivo.

Fuente: Actualidad Jachallera