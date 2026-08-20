    • 20 de agosto de 2026 - 09:59

    UCCuyo: debido al gran interés, repetirán el curso de conducción segura en alta montaña

    La primera capacitación se desarrolló el 11 y 12 de agosto en la sede de UPROCAM, con el aval de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCCuyo.

    La UCCuyo junto a UPRACAM realizarán nuevas capacitaciones en conducción segura en alta montaña.

    La UCCuyo junto a UPRACAM realizarán nuevas capacitaciones en conducción segura en alta montaña.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Tras el éxito alcanzado en su primera edición, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), en un trabajo conjunto con la Unión de Propietarios de Camiones (UPROCAM), confirmó que abrirá nuevas fechas para el Curso de Conducción Segura en Alta Montaña, Primeros Auxilios y Gestión de Riesgos Operativos.

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    La elevada convocatoria demostró la alta demanda existente de espacios de formación técnica y práctica orientados a las exigencias del mercado laboral, en el marco del desarrollo minero en San Juan.

    La primera experiencia se desarrolló los días 11 y 12 de agosto en las instalaciones de UPROCAM. La iniciativa contó con el aval institucional de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCCuyo y de la Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción.

    El desarrollo minero como eje del curso de la UCCuyo

    Esta capacitación surgió de un convenio de cooperación entre la UCCuyo y la UPRACAM, y responde a una necesidad concreta de la provincia. San Juan presenta un importante desarrollo de actividades mineras, industriales y de transporte en entornos de alta montaña, donde los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos específicos asociados a la conducción en caminos de montaña, las condiciones climáticas adversas, la hipoxia por altura, la fatiga operacional y las situaciones de emergencia.

    Esta propuesta académica y técnica está diseñada para brindar herramientas fundamentales a quienes se desempeñan en el transporte, la logística y las operaciones en zonas geográficas de alta exigencia. Durante las jornadas, los participantes trabajaron en:

    • Seguridad vehicular: desarrollo de competencias para el manejo defensivo y adaptado a las condiciones extremas de alta montaña.
    • Gestión de riesgos y normativa: identificación y prevención de peligros operativos, junto con el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
    • Primeros auxilios: protocolos de actuación rápida y respuesta efectiva ante situaciones de emergencia en rutas o campamentos aislados.

    Esta iniciativa representa un paso clave en el esquema de articulación entre el sector productivo, la academia y el Estado provincial. El objetivo principal radica en responder de forma directa a las necesidades reales del mercado laboral, elevando los estándares de seguridad y profesionalización de los conductores y trabajadores de la logística regional.

    Esta capacitación tiene una duración total de 12 horas reloj, distribuidas en dos jornadas de seis horas, con instancias teóricas y prácticas. A lo largo del cursado se abordarán la seguridad vial y los factores humanos, el mal de altura y la fisiología de la altitud, la oxigenoterapia, los primeros auxilios, el impacto de las sustancias psicoactivas en la conducción, las maniobras de conducción segura en alta montaña, la inspección y seguridad vehicular, y la normativa vigente y las responsabilidades del conductor.

    Inscripciones abiertas y nuevas propuestas

    Ante el marcado interés del público y de las empresas del sector, la organización habilitó nuevamente el registro para las próximas ediciones de la capacitación. Los interesados pueden completar la solicitud de cupo a través del formulario de inscripción oficial.

    En paralelo, UPROCAM y diversas unidades académicas de la UCCuyo avanzan en el diseño de una oferta más amplia de cursos cortos. Estas trayectorias formativas buscarán ofrecer contenidos prácticos enfocados en áreas con alta demanda laboral, profundizando el vínculo entre las aulas y los sectores productivos de la provincia.

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