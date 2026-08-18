UCCuyo: San Juan será sede de la novena edición de los Juegos RADU

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) se prepara para ser el epicentro del deporte universitario regional. Los próximos 2 y 3 de octubre , la sede San Juan albergará la novena edición de los Juegos RADU , el evento deportivo de mayor relevancia para las instituciones pertenecientes a la Red Andina de Universidades Privadas de la Región Cuyo .

La competencia reunirá a cerca de 300 estudiantes atletas de distintas provincias de la región. Mauricio Miranda, director de Deportes de la UCCuyo, brindó detalles sobre la organización de este tradicional encuentro que vuelve a convocar a la comunidad universitaria tras meses de preparación.

Los Juegos RADU congregan a casas de altos estudios de San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja . En esta oportunidad, la UCCuyo sede San Juan actuará como institución anfitriona, recibiendo a las delegaciones de:

Durante las dos jornadas, la actividad se concentrará en cuatro disciplinas de conjunto, tanto en la modalidad masculina como femenina:

El fixture y la logística de los partidos están organizados para garantizar una competencia fluida y de alto nivel deportivo en las instalaciones del predio universitario y sedes auxiliares.

Más allá de la competencia: valores e integración

Desde la organización destacan que los Juegos RADU superan el marco estrictamente deportivo. El propósito central de la Red Andina de Universidades Privadas es promover principios fundamentales dentro de la formación integral de los alumnos.

"La idea es fomentar a través del deporte los valores en los alumnos universitarios, alentarlos a que participen, se integren y se comuniquen. El objetivo es que las delegaciones, además de competir, compartan dos jornadas en un ambiente de sana convivencia, integración y compañerismo", señaló Mauricio Miranda, director de Deportes de la institución anfitriona.

Con la novena edición en marcha, la Red Andina de Universidades consolida este espacio de intercambio social, cultural y deportivo que año a año fortalece los lazos interinstitucionales en el oeste argentino.