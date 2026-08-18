Intenso temporal de nieve en Iglesia: rescataron vehículos varados en las rutas y asistieron a familias por filtraciones

Las precipitaciones afectaron a varias localidades y complicaron el tránsito. La Ruta 436 se encuentra intransitable, mientras que en la Ruta 150 piden circular con extrema precaución.

Intenso temporal de nieve en Iglesia: rescatan varados en las rutas y asisten a familias por filtraciones

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roUn intenso temporal de nieve afectó durante la tarde y noche de ayer a diversas localidades del departamento de Iglesia, dejando a su paso complicaciones en la transitabilidad de las rutas de acceso y asistencias de emergencia en viviendas. La acumulación se registró con mayor intensidad en Tudcum, Las Flores, Bella Vista, Angualasto y Villa Iglesia, donde las autoridades locales debieron intervenir para mitigar los efectos del fenómeno climático.

En el marco del operativo de asistencia, se confirmó la atención prioritaria de entre cinco y seis familias que sufrieron filtraciones en los techos de sus viviendas a causa de las precipitaciones. Por su parte, la situación en las zonas alejadas se mantiene bajo monitoreo, confirmando un reporte favorable sobre el estado de salud y seguridad de los puesteros.

El estado de las vías de acceso presenta severos inconvenientes para la circulación vehicular. La Ruta Provincial 436, en la zona de Alto Colorado, permanece completamente intransitable debido a la masiva formación de hielo en la calzada. En tanto, la Ruta Nacional 150 se encuentra transitable únicamente con extrema precaución a raíz de derrumbes registrados en el trazado.