Alerta por nieve y hielo en San Juan: una ruta quedó intransitable y piden extrema precaución

Las condiciones climáticas volvieron a complicar la circulación en distintos caminos de montaña de San Juan. La Dirección de Protección Civil y la Dirección Provincial de Vialidad advirtieron este domingo por la presencia de nieve, aguanieve, lluvias y hielo en rutas que conectan con Iglesia, Calingasta y Jáchal.

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El sector más complicado se encuentra en el departamento Iglesia. La Ruta Provincial 436 , a la altura de El Colorado , permanece intransitable debido a la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la calzada.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar el tránsito por ese tramo hasta que mejoren las condiciones y se garantice la circulación segura.

En Calingasta , en tanto, la Ruta Provincial 414 se encuentra transitable, aunque con máxima precaución debido a las lluvias registradas en la zona. El resto de los caminos del departamento también permanece habilitado, pero con la misma recomendación de circular con cuidado.

En Jáchal , todas las rutas se encuentran transitables, aunque las autoridades pidieron máxima precaución por las precipitaciones .

Recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar

Desde Protección Civil solicitaron a quienes deban trasladarse hacia los departamentos cordilleranos que extremen las medidas de seguridad y verifiquen el estado de los caminos antes de emprender el viaje.

También recomendaron llevar cadenas para los vehículos en caso de ser necesarias, especialmente ante la posibilidad de nuevas nevadas o formación de hielo.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones en la zona y pidieron a los conductores permanecer atentos a eventuales cambios en el estado de las rutas ante el posible empeoramiento del tiempo.