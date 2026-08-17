Alerta por nieve y hielo en San Juan: una ruta quedó intransitable y piden extrema precaución

Las condiciones climáticas volvieron a complicar la circulación en distintos caminos de montaña de San Juan. La Dirección de Protección Civil y la Dirección Provincial de Vialidad advirtieron este domingo por la presencia de nieve, aguanieve, lluvias y hielo en rutas que conectan con Iglesia, Calingasta y Jáchal.
Una ruta quedó intransitable por la nieve y el hielo
El sector más complicado se encuentra en el departamento Iglesia. La Ruta Provincial 436, a la altura de El Colorado, permanece intransitable debido a la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la calzada.
Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar el tránsito por ese tramo hasta que mejoren las condiciones y se garantice la circulación segura.
En Calingasta, en tanto, la Ruta Provincial 414 se encuentra transitable, aunque con máxima precaución debido a las lluvias registradas en la zona. El resto de los caminos del departamento también permanece habilitado, pero con la misma recomendación de circular con cuidado.
En Jáchal, todas las rutas se encuentran transitables, aunque las autoridades pidieron máxima precaución por las precipitaciones.
Recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar
Desde Protección Civil solicitaron a quienes deban trasladarse hacia los departamentos cordilleranos que extremen las medidas de seguridad y verifiquen el estado de los caminos antes de emprender el viaje.
También recomendaron llevar cadenas para los vehículos en caso de ser necesarias, especialmente ante la posibilidad de nuevas nevadas o formación de hielo.
Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones en la zona y pidieron a los conductores permanecer atentos a eventuales cambios en el estado de las rutas ante el posible empeoramiento del tiempo.