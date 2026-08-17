Día Mundial del Peatón: Luchemos por la Vida brinda consejos para circular seguros

Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón , una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el firme propósito de promover el respeto hacia quienes transitan a pie, recordar sus derechos y obligaciones. En este contexto, la Asociación Civil Luchemos por la Vida brinda recomendaciones para circular seguros.

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La premisa fundamental de esta jornada es tan clara como universal: todas y todos somos peatones . En algún momento del día, sin importar el medio de transporte que se utilice para distancias más largas, la caminata constituye el primer y último eslabón de la movilidad urbana.

A pesar de ser la forma de desplazamiento más antigua, limpia y saludable, los peatones son los usuarios más vulnerables del sistema del tránsito . Al carecer de una carrocería protectora o de un equipamiento de seguridad que amortigüe un impacto, la exposición física ante un siniestro vial es total, lo que deviene en una altísima probabilidad de sufrir lesiones graves o fatales en caso de atropello.

Las estadísticas a nivel global y nacional reflejan la urgencia de abordar esta problemática:

Estas cifras revelan que la tragedia en la vía pública sigue cobrándose miles de vidas evitables, exigiendo una transformación profunda en las políticas públicas y en los hábitos de convivencia ciudadana.

"Más allá de la reducción de velocidades y cambios en la infraestructura para el cuidado de los peatones, lograr usuarios de la vía pública más seguros implica también concientizar, controlar y sancionar para desalentar comportamientos que ponen en riesgo la vida propia y de los demás’, sostienen en la Asociación Civil Luchemos por la Vida

Recomendaciones de Luchemos por la Vida

Cualquier modelo de circulación que aspire a ser eficiente debe situar la seguridad y comodidad de los peatones en el centro de la planificación urbana. Rediseñar las ciudades para hacerlas más caminables no sólo preserva vidas, sino que reduce la contaminación, mejora la salud cardiovascular de la población y dinamiza la economía local.

Sin embargo, alcanzar este horizonte requiere un compromiso conjunto entre el Estado, los conductores y los propios peatones.

Claves para la prevención y la seguridad vial

La construcción de una cultura vial segura es una responsabilidad compartida. A continuación, se detallan las pautas fundamentales que deben regir la movilidad de todos los actores del tránsito.

Recomendaciones de autocuidado para peatones

Aunque el entorno y los vehículos representan el mayor riesgo, mantener una actitud defensiva y atenta es indispensable al circular a pie:

Cruzar siempre por las esquinas o sendas peatonales: son los lugares designados donde la visibilidad para los conductores es mayor y se establece legalmente la prioridad de paso.

son los lugares designados donde la visibilidad para los conductores es mayor y se establece legalmente la prioridad de paso. Esperar la oportunidad para cruzar sobre la vereda: nunca hay que aguardar el cambio de semáforo o el paso de un auto bajando el cordón o sobre la calzada.

nunca hay que aguardar el cambio de semáforo o el paso de un auto bajando el cordón o sobre la calzada. Mirar hacia ambos lados antes de cruzar: corroborar visualmente que los vehículos se hayan detenido por completo, aun cuando el semáforo dé luz verde para el peatón.

corroborar visualmente que los vehículos se hayan detenido por completo, aun cuando el semáforo dé luz verde para el peatón. Evitar distracciones (uso del teléfono celular): el uso de pantallas o auriculares mientras se camina o cruza la calle reduce drásticamente la percepción del entorno y los tiempos de reacción.

el uso de pantallas o auriculares mientras se camina o cruza la calle reduce drásticamente la percepción del entorno y los tiempos de reacción. Atención constante y respeto a las normas: mantenerse en alerta permanente al estado del tránsito y respetar los semáforos peatonales y señales viales.

2. Medidas clave para la protección del peatón

Para proteger a los usuarios más frágiles de la calzada, se deben implementar acciones estructurales y controles rigurosos hacia los conductores:

Control y sanción: fiscalizar y sancionar de manera efectiva a los conductores que transgreen la prioridad peatonal y exceden los límites de velocidad.

fiscalizar y sancionar de manera efectiva a los conductores que transgreen la prioridad peatonal y exceden los límites de velocidad. Límites de velocidad: reducir la velocidad máxima a 30 km/h en calles y a 50 km/h en avenidas en todas las zonas urbanas del país para disminuir la gravedad de posibles impactos.

reducir la velocidad máxima a y a en todas las zonas urbanas del país para disminuir la gravedad de posibles impactos. Infraestructua adecuada: Adaptar el entorno urbano con veredas más anchas, sendas peatonales bien señalizadas, rampas de accesibilidad universal.

Adaptar el entorno urbano con veredas más anchas, sendas peatonales bien señalizadas, rampas de accesibilidad universal. Educación vial: Concientizar de forma continua a todos los usuarios de la vía pública desde la etapa escolar y mediante campañas ciudadanas permanentes.

Un cambio cultural indispensable

Proteger la vida en la vía pública no es una tarea de un solo sector. El Día Internacional del Peatón debe servir como un punto de inflexión para entender que el espacio público pertenece a las personas. Un sistema de tránsito verdaderamente seguro y democrático es aquel que protege a sus ciudadanos más vulnerables y garantiza el derecho a transitar sin arriesgar la vida en el intento.