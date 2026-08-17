Pocito con mayor urbanización: inauguraron cuatro kilómetros de iluminación LED en Calle 14

En el marco de un ambicioso plan de transformación e infraestructura municipal, el municipio de Pocito puso formalmente en marcha el nuevo sistema de iluminación con tecnología LED a lo largo de Calle 14. La importante obra abarca una extensión aproximada de cuatro kilómetros, desde la Avenida Intendente Uñac hasta la Calle 21 de Febrero.
El proyecto contempló la instalación estratégica de 100 luminarias de última generación, una intervención sustancial que transforma de manera directa la nocturnidad de la zona. Esta reconversión lumínica no sólo optimiza de forma notable la visibilidad y fortalece la seguridad vial para conductores y peatones, sino que también aporta al cuidado del medio ambiente mediante una mayor eficiencia energética.
Vecinos de Pocito participaron de la inauguración de la nueva obra de iluminación en el departamento.
(Gentileza)
Eficiencia energética y optimización de recursos
Uno de los pilares centrales de esta iniciativa radica en el impacto económico y operativo que genera el uso de tecnología LED. Este equipamiento moderno embellece los accesos y los barrios del departamento, pero además representa un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica.
Esta reducción de costos operativos permite al municipio optimizar el gasto público y redistribuir los recursos de manera eficiente, garantizando el financiamiento y la ejecución de nuevos proyectos y obras esenciales para la comunidad.
Un plan integral de urbanización en Pocito
La llegada de las luminarias a Calle 14 no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia global que busca modernizar cada rincón de Pocito. Entre las acciones recientemente ejecutadas se destacan:
- Puesta en valor del sector comercial: trabajos orientados a dinamizar y reactivar la economía local.
- Mejoramiento integral de veredas: creación de circuitos peatonales más accesibles y seguros.
- Nuevos paradores de transporte: instalación de infraestructura funcional para los vecinos en la zona de La Rinconada.
- Nuevos espacios deportivos: construcción y puesta en valor del nuevo playón polideportivo para incentivar la recreación y el deporte comunitario.
Próximos pasos: más obras en la agenda municipal
El plan de obras públicas mantendrá un ritmo sostenido en distintas arterias y puntos clave del departamento. Según las proyecciones oficiales, las próximas intervenciones abarcarán:
- Iluminación en Calle 11: extensión de la red LED hasta la arteria Chacabuco, en la zona de Quinto Cuartel.
- Playón Deportivo del Barrio Rinconada: puesta en valor y equipamiento para el disfrute de las familias del lugar.
- Complejo Polideportivo en Zona Norte: desarrollo de infraestructura deportiva de gran escala.
Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando por un Pocito moderno, conectado, con espacios públicos más seguros y mejores servicios para todos los vecinos.