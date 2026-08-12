Palta chilena: Pocito avanza con un esquema de importación directa para bajar costos y potenciar el comercio regional

Pocito busca dar un nuevo paso en la integración comercial con Chile y avanza en un proyecto para importar de manera directa palta producida en la Región de Coquimbo . La iniciativa apunta a reducir intermediarios, mejorar los costos logísticos y convertir al departamento sanjuanino en un punto estratégico para la recepción y distribución de productos trasandinos.

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La propuesta es impulsada por el intendente de Pocito, Fabián Aballay, y cuenta con la participación de representantes del municipio, empresarios locales y referentes de la Oficina de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo. El objetivo es establecer una conexión comercial directa entre productores chilenos e importadores de San Juan.

De concretarse, el esquema permitiría optimizar la cadena de distribución y facilitar el ingreso de palta chilena de primera calidad al mercado sanjuanino a precios competitivos. Uno de los puntos centrales del proyecto es disminuir la cantidad de intermediarios que intervienen actualmente en la comercialización.

Durante una reunión de trabajo, los representantes de ambos países analizaron las condiciones comerciales y logísticas necesarias para poner en marcha el circuito. Entre las definiciones iniciales se estableció que cada envío deberá contar con una carga mínima de 22 toneladas , equivalente a un camión completo.

Además, se priorizará la comercialización de fruta de primera calidad y en presentaciones a granel, una modalidad que permitiría simplificar la operatoria y optimizar el transporte.

El encuentro reunió a Andrés Díaz Cano y Daniel Tejada, por el Municipio de Pocito; Fernando Carmona y Hernán Vega; Eugenio Cortés Caroca, de la empresa Vecar SPA; y Vanina Villegas, de la Oficina de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo. También participaron empresarios sanjuaninos interesados en avanzar con el negocio.

Uno de los principales aspectos abordados fue la viabilidad comercial de la propuesta. Para ello, se compararon los precios que actualmente se manejan en la región y se evaluaron las condiciones necesarias para que la palta proveniente de Chile pueda competir en el mercado local.

En ese análisis, los participantes destacaron especialmente la calidad de la producción chilena como una de las fortalezas para lograr una buena inserción y sostener la presencia del producto en San Juan.

Qué falta para concretar la importación

El próximo paso será avanzar en la formalización de las cotizaciones técnicas que deberán presentar los empresarios de Chile. Paralelamente, se iniciarán gestiones con despachantes de aduana para determinar la estructura arancelaria y conocer en detalle los requisitos que deberán cumplirse para concretar las operaciones.

También se buscará profundizar el intercambio de contactos entre empresarios y organismos públicos de ambos lados de la cordillera. La intención es definir aspectos vinculados al transporte, la logística y la distribución para que el circuito comercial pueda comenzar a funcionar.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de integración económica y comercial entre San Juan y la Región de Coquimbo y plantea para Pocito un rol que va más allá del de simple destino de comercialización. La apuesta es que el departamento pueda convertirse en un punto de recepción, distribución y conexión de productos chilenos con San Juan y otros mercados de la región.