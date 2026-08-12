Documento de Tránsito Vegetal para uva de mesa: San Juan busca agilizar el trámite ante SENASA

Productores de uva en fresco y autoridades de SENASA y del Ministerio de Producción se reunieron para evaluar el funcionamiento del sistema de mitigación de riesgo contra Lobesia Botrana y analizar cambios al Documento de Tránsito Vegetal, en un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones sanjuaninas hacia Brasil.

Autoridades encabezaron el panel del encuentro informativo sobre uva en fresco, organizado en conjunto por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y SENASA.

Productores de uva en fresco se reunieron con representantes de SENASA y del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación para analizar el funcionamiento del Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) implementado contra la Lobesia botrana, la polilla de la vid que desde 2010 es considerada plaga cuarentenaria bajo control oficial en el país.

El encuentro, realizado en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura, tuvo como eje revisar las exigencias del sistema y evaluar posibles modificaciones al esquema de emisión del Documento de Tránsito Vegetal (DTV).

La jornada convocó a productores de uva en fresco, que participaron de la exposición sobre los requisitos del RENSPA y del Documento de Tránsito Vegetal. Dos herramientas para exportar sin bromurado El SMR es una de las dos herramientas centrales, junto al DTV electrónico, que permiten mover y exportar uva de mesa sin recurrir al tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo. El sistema fue aprobado como parte de la actualización integral del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana, dispuesta por la Resolución SENASA 373/2025, y habilita el traslado de fruta fresca de vid tanto para el mercado interno como para la exportación a Brasil, siempre que los productores cumplan un conjunto de medidas fitosanitarias: técnica de confusión sexual, aplicaciones para el primer y segundo vuelo, prospección precosecha y muestreo en frigorífico. La inscripción se realiza como declaración jurada a través de la plataforma SIG-Trámites del organismo.

El DTV, por su parte, es el documento que ampara el tránsito de productos vegetales dentro del país y constituye la pieza central de la trazabilidad de la uva desde la finca hasta el punto de venta. Es de exhibición obligatoria durante todo el traslado de la carga y su emisión requiere tener actualizado el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Para las exportaciones, en particular hacia Brasil, las exigencias sanitarias son aún más estrictas, en línea con la normativa fitosanitaria vigente en ese mercado.

El reclamo de los productores: agilizar los tiempos El planteo de los productores estuvo centrado en los tiempos de la operatoria. La uva de mesa es un producto altamente perecedero que, una vez cosechado, debe procesarse, conservarse en frío y despacharse con rapidez para no perder calidad, por lo que algunos de los controles y procedimientos vigentes generan dificultades durante los picos de cosecha y preparación de los envíos. Como resultado del encuentro quedó planteada la posibilidad de modificar el sistema de emisión y gestión de los DTV para volverlo más ágil, una propuesta que los productores elaborarán de manera asociativa para presentar formalmente ante SENASA.