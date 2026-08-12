Documento de Tránsito Vegetal para uva de mesa: San Juan busca agilizar el trámite ante SENASA

Productores de uva en fresco se reunieron con representantes de SENASA y del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación para analizar el funcionamiento del Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) implementado contra la Lobesia botrana, la polilla de la vid que desde 2010 es considerada plaga cuarentenaria bajo control oficial en el país.
El encuentro, realizado en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura, tuvo como eje revisar las exigencias del sistema y evaluar posibles modificaciones al esquema de emisión del Documento de Tránsito Vegetal (DTV).
La jornada convocó a productores de uva en fresco, que participaron de la exposición sobre los requisitos del RENSPA y del Documento de Tránsito Vegetal.
Dos herramientas para exportar sin bromurado
El SMR es una de las dos herramientas centrales, junto al DTV electrónico, que permiten mover y exportar uva de mesa sin recurrir al tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo. El sistema fue aprobado como parte de la actualización integral del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana, dispuesta por la Resolución SENASA 373/2025, y habilita el traslado de fruta fresca de vid tanto para el mercado interno como para la exportación a Brasil, siempre que los productores cumplan un conjunto de medidas fitosanitarias: técnica de confusión sexual, aplicaciones para el primer y segundo vuelo, prospección precosecha y muestreo en frigorífico. La inscripción se realiza como declaración jurada a través de la plataforma SIG-Trámites del organismo.
El DTV, por su parte, es el documento que ampara el tránsito de productos vegetales dentro del país y constituye la pieza central de la trazabilidad de la uva desde la finca hasta el punto de venta. Es de exhibición obligatoria durante todo el traslado de la carga y su emisión requiere tener actualizado el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Para las exportaciones, en particular hacia Brasil, las exigencias sanitarias son aún más estrictas, en línea con la normativa fitosanitaria vigente en ese mercado.
El reclamo de los productores: agilizar los tiempos
El planteo de los productores estuvo centrado en los tiempos de la operatoria. La uva de mesa es un producto altamente perecedero que, una vez cosechado, debe procesarse, conservarse en frío y despacharse con rapidez para no perder calidad, por lo que algunos de los controles y procedimientos vigentes generan dificultades durante los picos de cosecha y preparación de los envíos. Como resultado del encuentro quedó planteada la posibilidad de modificar el sistema de emisión y gestión de los DTV para volverlo más ágil, una propuesta que los productores elaborarán de manera asociativa para presentar formalmente ante SENASA.
Un año bisagra para las exportaciones a Brasil
La discusión se da en un año que el sector describe como bisagra para la actividad. En mayo de 2025, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil reconoció oficialmente las áreas libres de Lobesia Botrana en Argentina, lo que redujo los costos de exportación para la uva y otras frutas frescas producidas en esas zonas.
San Juan concentra más del 80% de los envíos argentinos de uva en fresco y cerca del 98,5% de las exportaciones específicas de uva de mesa, con Brasil como principal destino: ese mercado demanda tradicionalmente alrededor de la mitad de las ventas externas sanjuaninas del producto. Entre 2024 y 2025 las exportaciones de uva fresca hacia Brasil crecieron 73% en valor y 46% en volumen, según datos de la Dirección de Comercio Exterior provincial.
El año también trajo destrabes normativos puntuales. En diciembre de 2025, el Gobierno provincial y SENASA resolvieron la emisión del DTV electrónico para los acopiadores, que había quedado bloqueada al inicio de la cosecha tras modificaciones técnicas en el esquema nacional. En febrero de este año, SENASA restituyó además el empaque bajo parral a través de la Resolución 136/2026, que había quedado sin efecto por arrastre de una norma anterior. Ambos reclamos eran históricos del sector y apuntan, según se remarca desde los organismos involucrados, a reducir traslados innecesarios y agilizar la operatoria durante la cosecha.
Qué viene para la campaña 2026-2027
Para la campaña 2026-2027, la inscripción al sistema de mitigación de riesgo estuvo abierta hasta el 15 de agosto, con una extensión dispuesta por SENASA a nivel nacional hasta el 29 de agosto para la uva de mesa de San Juan y Mendoza. Los controles fitosanitarios en los viñedos comienzan con la brotación y se extienden durante todo el ciclo hasta la cosecha.